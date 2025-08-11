„Au fost avioanele noastre”. Spionajul militar ucrainean prezintă înregistrări cu locuitori din Belgorod care spun că un avion de război rus a bombardat o zonă civilă

Imagini cu distrugerile cauzate de bombardamente ucrainene, pe 16 septembrie 2024 asupra Belgorod. Credit line: Emil Leegunov / AFP / Profimedia

Serviciul ucrainean de informaţii militare (HUR) a publicat duminică o interceptare telefonică despre care spune că prezintă o localnică din regiunea rusă Belgorod care își exprimă frustrarea după ce un avion de război rus a aruncat o bombă asupra unei zone civile, transmite Kyiv Independent.

„Este teribil. La ora cinci a avut loc o explozie uriașă”, spune o femeie în înregistrarea publicată de HUR.

„Și acelea erau avioanele noastre. Au fost detectate pe radar și, pentru a evita să fie lovite, au aruncat (bomba) asupra unei grădini de legume. De ce zboară peste zone populate?”, mai spune femeia.

Incidente în care muniții rusești au căzut pe teritoriul Rusiei s-au produs în mod repetat în timpul invaziei, notează Kyiv Independent. Cotidianul american Washington Post a relatat anul trecut că avioanele rusești au aruncat bombe asupra țintelor interne de aproape 40 de ori între aprilie 2023 și aprilie 2024.

Unul dintre cele mai notabile incidente a avut loc în aprilie 2023, când o bombă rusă a ratat ținta și a produs un crater uriaș în centrul orașului Belgorod.

Alte incidente includ descoperirea, pe 26 ianuarie, a unei „bombe inteligente” UMPB-250 într-un sat din regiunea Belgorod și o explozie, pe 3 ianuarie 2024, în Petropavlovka, regiunea Voronej, care a rănit patru persoane în ceea ce oficialii au descris ca fiind „eliberarea de urgență a munițiilor”.