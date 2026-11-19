Retalierul francez va deschide noul magazin în Sun Plaza săptămâna viitoare, potrivit Economica.

Este al 9-lea hypermarket Auchan din Capitală și va fi inaugurat joi, 26 noiembrie. El a luat locul unui fost Carrefour din Sun Plaza, care a fost închis în urmă cu un an și jumătate.

Magazinul se întinde pe circa 5.000 mp, o suprafață mai mica decât vechiul hypermarket, care avea aproximativ 13.000 mp.

În 2010, la inaugurarea centrului comercial Sun Plaza, magazinul era operat de Cora, care a fost preluat ulterior de Carrefour.

Noul hypermarket va fi dotat cu smart carturi, cărucioare obișnuite care prin simpla amplasare a unei tablete într-un suport special, permit folosirea unor tehnologii de ultimă oră pentru cumpărături mai rapide.

Astfel, clienții pot scana produsele pe măsură ce fac cumpărăturile, să urmărească în timp real conținutul și valoarea coșului și să beneficieze de un check-out mai rapid, conform companiei.

Sistemul este disponibil și în magazinul Auchan Drumul Taberei.

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