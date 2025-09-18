Audi face furori cu primul model fără cele patru cercuri. Peste 10.000 de comenzi în 30 de minute
Planul „În China, pentru China” al Audi începe să dea rezultate, după cum arată o primă foaie de parcurs a noului fastback E5, dezvoltat de marca germană împreună cu partenerii de la SAIC, pe o platformă complet nouă, bazată pe software și un pachet complex de senzori.
Potrivit celor de la Audi, noul E5 a debutat pe 16 septembrie pe piața chineză și a primit nu mai puțin de 10.153 de comenzi din partea clienților, în doar 30 de minte de la deschiderea sesiunii de rezervări.
Citește continuarea pe Profit.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro