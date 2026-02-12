Audieri furtunoase în dosarul Epstein în Congresul SUA. Procuroarea generală Pam Bondi, acuzată că „a mințit sub jurământ” despre Trump / Bondi a invocat performanțele bursei

Pam Bondi a invocat reușitele lui Donald Trump în primul an de mandat și i-a atacat pe politicienii democrați și republicani care o chestionau pe tema dosarului Epstein, în timpul unei audieri tensionate în Congres, scriu Reuters și New York Times.

Procuroarea generală a SUA Pam Bondi a fost acuzată că a mințit sub jurământ, că a ascuns numele unor asociați puternici ai infractorului sexual Jeffrey Epstein și că nu a făcut suficient pentru a investiga dosarul și pentru a da satisfacție victimelor, în timpul unei audieri cu scandal în Congresul SUA.

Sub ploaia de acuzații, Bondi a refuzat să-și ceară scuze față de victime, i-a atacat pe congresmeni, l-a apărat în mod repetat pe Donald Trump și a invocat reușitele președintelui în primul an de mandat, inclusiv performanțele bursei – o remarcă care a atras râsete în sală, în timpul audierii care a avut loc în Comisia juridică a camerei Reprezentanților, scrie Reuters.

Bondi a refuzat să ceară scuze victimelor lui Epstein

Bondi și diferiți membri ai Congresului, democrați sau republicani, s-au ciocnit în repetate rânduri în timpul audierii.

Reprezentantul Jamie Raskin, liderul democraților din comisie, a criticat în primul rând modul în care Bondi a gestionat publicarea dosarelor de anchetă care îl implicau pe Epstein.

„Sunteți de partea făptașilor și ignorați victimele”, a spus Raskin. „Aceasta va fi moștenirea dumneavoastră, dacă nu acționați rapid pentru a schimba cursul. Conduceți o acțiune masivă de mușamalizare a cazului Epstein chiar din cadrul Departamentului de Justiție”, a acuzat el, potrivit New York Times.

Un moment deosebit de incomod a fost acela în care reprezentanta Pramila Jayapal, democrată din Washington, a făcut un apel către Bondi, cerându-i să le spună victimelor lui Epstein, unele dintre ele aflate în sală, că îi pare rău pentru publicarea neglijentă și lentă a documentelor.

Jayapal a cerut mai întâi victimelor să ridice mâna dacă nu au reușit încă să se întâlnească cu Departamentul Justiției pentru a-și spune povestea.

După ce numeroase femei s-au ridicat și au ridicat mâna, Jayapal i-a cerut lui Bondi să-și ceară scuze pentru „divulgarea inacceptabilă” a informațiilor despre victime din dosarele Epstein.

Bondi a părut pentru o clipă că rămâne fără cuvinte. Apoi a acuzat-o pe Jayapal de „teatralitate” și a spus că trage audierea „în mocirlă”.

„Indicele Dow a depășit 50.000 în acest moment”

Pondi și-a apărat cu înverșunare acțiunile în cazul Epstein încă de la început și a dat vina pe predecesorii săi din mandatul lui Biden pentru oportunitățile ratate în cadrul anchetei.

În același timp, ea i-a provocat pe mai mulți democrați din comisie, printre care Raskin și reprezentantul Jerrold Nadler din New York, pentru că au condus procedura de destituire a lui Trump.

„I-ați cerut scuze președintelui Trump?”, a întrebat Bondi.

Pam Bondi Gets Asked About Jeffrey Epstein.



Her Response: “The Dow Is Over 50,000.”



pic.twitter.com/jEx8tB4LUV — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) February 11, 2026

„Stați aici și îl atacați pe președinte, iar eu nu voi accepta asta”, a adăugat doamna Bondi, care a arătat apoi spre performanțele pieței bursiere, stârnind râsete batjocoritoare din partea democraților.

„Indicele Dow a depășit 50.000 în acest moment”, a declarat Bondi, citată de CNBC.

Indicele S&P 500 este, de asemenea, în creștere, iar Nasdaq „bate recorduri”, în timp ce conturile de pensii ale americanilor sunt „în plină creștere”, a spus Bondi. „Despre asta ar trebui să vorbim”, a insistat ea.

„Nu-mi spui nimic, avocat ratat și eșuat. Nici măcar nu ești avocat”, a spus ea într-un schimb de replici cu Raskin, un avocat format la Harvard.

Un republican s-a alăturat democraților

Un critic republican al administrației Trump s-a alăturat democraților în atac. Reprezentantul Thomas Massie, republican din Kentucky, i-a criticat frecvent pe Bondi și pe adjunctul său principal, Todd Blanche, pentru modul în care au gestionat dosarele, acuzându-i că au întârziat sau blocat publicarea unor materiale.

Miercuri, Massie și Bondi s-au contrat din cauza divulgării accidentale de către Departamentul de Justiție a identității victimelor și a secretizării identității unui presupus complice.

„Cine este responsabil?”, a întrebat Massie. Bondi a răspuns acuzându-l pe Massie că este obsedat de Trump și l-a numit „un politician eșuat”.

Reprezentanta Becca Balint, democrată din Vermont, a interogat-o intens pe Bondi cu privire la relația dintre trei înalți funcționari ai administrației Trump și Jeffrey Epstein.

La un moment dat, ea a întrebat-o pe Bondi dacă intenționează să-l interogheze pe Howard Lutnick, secretarul comerțului, cu privire la relația sa cu Epstein.

Bondi a răspuns că Lutnick a vorbit deja pe tema legăturilor sale cu Epstein.

„Tocmai ai mințit sub jurământ”

Unul dintre cele mai tensionate schimburi de replici a avut loc atunci când reprezentantul democrat din California, Ted Lieu, a acuzat-o pe Bondi că a mințit sub jurământ, când a fost întrebată despre relația președintelui Donald Trump cu Jeffrey Epstein.

În timpul audierii, Lieu a spus că există dovezi că Trump, la fel ca prințul Andrew, a participat la petreceri cu Epstein.

„Vreau să știu dacă au fost fete minore la acea petrecere sau la orice petrecere la care Trump a participat împreună cu Jeffrey Epstein”, a spus Lieu.

You won't see this on Fox evening news : Pam Bondi just committed a federal crime by lying under the oath.



Ted Lieu just caught her in a lie and called for her resignation live on TV.

pic.twitter.com/TYMO6mshif — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) February 11, 2026

Bondi a spus că întrebarea este ridicolă și distrage atenția de la toate lucrurile bune pe care le-a făcut președintele.

„Nu există dovezi că Donald Trump a comis o infracțiune”, a răspuns Bondi. „Toată lumea știe asta”, a adăugat ea.

În timp ce Bondi continua să vorbească, Lieu a acuzat-o că a mințit sub jurământ. „Tocmai ai mințit sub jurământ”, a spus el, arătând declarația unui martor despre Trump și întrebând dacă acel martor a fost audiat.

„Să nu mă acuzi niciodată de o infracțiune”, i-a răspuns Bondi.

Au continuat să vorbească unul peste altul până când Lieu și-a spus concluziile.

„Există peste o mie de victime ale traficului sexual și nu ați tras la răspundere niciun singur bărbat”, a spus el. „Rușine să vă fie. Dacă ați avea puțină decență, v-ați da demisia imediat după această audiere”, a spus el.