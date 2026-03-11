Încă 30 de milioane de euro pentru Hala Laminor, proiectul primarului Robert Negoiță / Contract semnat pe 35 de ani

Consiliul Local Sector 3 a aprobat majorarea capitalului societății Algorithm Construcții S3 SRL, la care este acționar Consiliul Local Sector 3 și alte două societății ale autorității locale. Banii merg pentru continuarea lucrărilor la Hala Laminor, un proiect al primarului Robert Negoiță, în care s-au investit până acum peste 800 milioane lei, spun consilierii locali.

La Hala Laminor urmează să fie mutată Primăria Sectorului 3, iar restul se va transforma în mall. Hala a fost închiriată, încă din septembrie 2025, firmei KEB DEVELOPMENT SRL, o firmă înființată în 2024, în Voluntari, care va opera o parte din spații sau le va închiria mai departe.

Keb Development este controlată de omul de afaceri Bedri Hacisalim. Acesta a candidat, în 2024, pentru un post de consilier local, în Balotești, din partea partidului Forța Dreptei.

Contract semnat pe 35 de ani

Contractul de închiriere a fost semnat pe 5 septembrie 2025 între societatea Primăriei Sectorului 3 – Algorithm Construcții S3 și societatea Kab Development SRL (49489989), pe 35 de ani.

Potrivit contractului obținut de HotNews, activitatea desfășurată de chiriaș este de subînchiriere a spațiilor comerciale și, în același timp, poate desfășura alte activități comerciale care sunt compatibile cu destinația stabilită de către proprietar.

Spațiul închiriat vizează parte din Hala Laminor, mai puțin suprafețele aferente Casei Căsătoriilor, Grădinii Botanice, Sediului Primăriei Sectorului 3 și alte spații cu destinația de birouri, însumand maxim 3000 mp – reprezentând „Incubatorul de afaceri”.

„Pentru fiecare luna în parte, chiria de baza care nu poate fi mai mică de 2.500.000 euro plus TVA anual împărțit la 12 luni. Chiria de bază se va indexa anual conform prevederilor prezentului contract”, se mai arată în contract.

La această se adaugă și o chirie procentuală, calculată în funcție de cifra de afaceri netă a chiriașului, sub formă unei regularizări a chiriei anuale. Chiriașul se mai obligă să facă investiții de 10 milioane de euro.

Potrivit Termene.ro, firma Kab Development SRL are ca acționar firma Potcoavei Development SRL, unde este acționar Bedri Hacisalim. Acesta mai apare în acționariatul a două firme: BC&DS Pastel și Pastel Cosmetics. Ultimele două apar și în declarația de avere depusă la candidatura pentru Consiliul Local Balotești, din partea Forța Dreptei.

Alocarea celor 30 de milioane de euro, votată

Proiectul de alocare a încă 30 milioane de euro pentru Hala Laminor a trecut azi, în ședința Consiliului Local Sector 3, cu 16 voturi pentru și 14 împotrivă. Înainte de vot, acesta a generat dezbateri aprinse între consilieri. Reprezentanții USR s-au opus proiectului.

Eugen Matei, consilier local USR, a acuză că Primăria Sectorului 3 dezvoltă proiecte din bani publici, de care beneficiază dezvoltatorii privați din zonă.

„Exact cum am avut situația din trecut, cu Parcul Pantelimon, cu aqua park-ul, suntem grăbiți să dăm bani sau să finalizăm concesiuni, pentru că vin niște investitori privați, cărora le-am dat dreptul să intre acolo, și acum noi ne dăm de ceasul morții să băgăm 150 de milioane de lei, adică 30 de milioane de euro, pe lângă alte 45 de milioane de lei care s-au dat anul trecut, să finalizăm. Nu e interesul public, nu e reabilitarea unui hale industriale istorice, ci interesul privat”.

„O să ajungem la jumătatea anului că nu o să putem să finanțăm lucrurile pe care le avem contractate, școlile, grădinițele, reabilitările, care sunt mult mai presante decât Hala Laminor”, a declarat Eugen Matei.

USR: „Nu există un plan de afaceri și o perioadă de recuperare a investiției”

Adrian Buduroi, alt consilier USR, a reclamat faptul că în Hala Laminor, Primăria a băgat 1 miliard de lei, cât bugetul pe 1 an al unui oraș mic, fără să existe un plan de afaceri și o perioadă de recuperare a investiției.

„Dacă acest proiect ar fi prezentat unei bănci sau unui investitor privat, fără un plan de afaceri și fără estimarea de recuperare a investiției, credeți că ar primi finanțare? N-a știut nimeni să-mi spună, nici măcar în ședința de buget, care este termenul de recuperare a investiției respective și cam care sunt veniturile estimate a se realiza în perioada următoare finalizării investiției”, a scpus acesta.

„Ce facem? Ne oprim acum când avem deja contracte de închiriere?”

Cristian-Gabriel Ciocoi, consilier local din partea PMP, a declarat că lucrările nu pot rămâne așa și trebuie mers înainte.

„Care e soluția? Să ne oprim? Să blocăm? S-au cheltuit foarte mulți bani? Dar ce facem? Ne oprim acum când avem deja contracte de închiriere? Am ajuns aproape la final? Adică eu nu știu ce am putea face”, a explicat Ciocoi.

Ion Valentin Voicu, consilier local PSD, este de părere că Hala Laminor nu trebuie privită ca o gaură.

„Păi dacă stăm să ne gândim așa, ar trebui ca fiecare clădire istorică de patrimoniu, să o dărâmăm că este o gaură consolidarea acelui obiectiv. Putem să vorbim despre blocuri, că sunt niște găuri, dacă le consolidăm, costă mai puțin să le faci de la zero, decât să consolidezi o clădire. Putem să vorbim de centrul istoric, că trebuie dărâmat că este o gaură și nu trebuie să consolidăm acele clădiri. Exemplele sunt mari. Dacă găsim în România o astfel de hală, haideți să facem o comparație. Dar nu există”, a declarat Voicu.

„Faza 1 este 95% realizată”

Directorul executiv al Algorithm Construcții S3 SRL, Alin Panait, a declarat că banii primiți până acum au fost investiți corect, iar ce s-a făcut, se vede, iar proiectul imobiliar va aduce bani.

„Avem masterplanul, avem cadrul procedural privind selectarea operatorului economic, care este public de foarte de mult timp, pe pagina site-ului nostru, pentru care avem și un contract încheiat”, a explicat Panait.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, acesta spune că Faza 1 este la 95%, iar faza 2 la 30%.

„Deja pe faza 1, avem programată recepția, adică banii sunt, au fost până acum introduși în investiție, există și clădirile, sunt construite. Faza 1 este 95% realizată, care înseamnă spațiu pentru primărie, spații comerciale, casă de căsătorii, incubator de afaceri, școală privată, World class, spații de birouri.

Astea sunt deja realizate în proporție de 95%, iar restul, care intră pe faza 2, pentru cealaltă diferență, sunt realizate în proporție de 30%. Suntem la structură, pentru care am plătit deja avansuri și că a mai fost adus în discuție la un moment da, când am solicitat acei 30 de milioane și am spus că nu vor mai fi necesare fonduri, vom obține un credit de la bancă de 120 milioane de lei, pentru care avem deja aprobare în consiliu local, doar că banca mai întârzie”, a explicat Panait.

Hala Laminor, de la mall cultural la grădină botanică exotică

Primăria Sectorului 3 a preluat Hala Laminor în anul 2014 şi a început, trei ani mai târziu, procesul de restaurare, consolidare, amenajare interioară şi exterioară a halei.

În 2018, Primăria Sectorului 3 a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 749/07.11.2018 cu societatea Algoritm Construcții S3 SRL, prin care a transferat dreptul de proprietate asupra imobilului format din teren 59.617 mp și a construcțiilor edificate, hală de 58.049 mp și construcții mai mici, de 1.500 mp la sol, companiei municipale.

Restaurarea halei a fost finalizată la începutul anului 2023, însă aceasta nu a fost funcționalizată, găzduind din când în când târguri, expoziții sau diverse evenimente de Crăciun și Revelion. Când a organizat Târgul de Crăciun și Revelionul, compania care deține Hala a fost amendată de mai multe ori de ISU pentru că hala nu avea autorizație de securitate la incendiu. Primăria Sectorului 3 a investit 400 milioane lei pentru achiziționarea și restaurarea monumentului, dar asta nu include lucrările de funcționalizare a halei.

În mai 2023, Consiliul Local Sector 3 aprobat ca la Hala Laminor Primăria Sectorului 3 să amenajeze un fel de mall cultural, care va cuprinde un parc cultural și de divertisment, cinematograf, sală de bowling, spații comerciale, restaurante, hotel, și birouri, potrivit unui proiect adoptat joi de Consiliul Local Sector 3. Instituția are deja autorizație de construire pentru asta, iar lucrările vor costa circa 54 milioane lei, se arăta în proiectul adoptat.

În 2022 primarul Robert Negoiță dorea concesionarea halei pe 65 de ani, iar aceste lucrări erau în sarcina concesionarului.

La începutul anului 2023, Negoiță anunța că vrea să amenajeze o mini grădină botanică exotică în Hala Laminor. În viziunea primarului, mini-grădina botanică va avea lămâi, banani, cactuși, bambus, leandri, dar și alte specii de palmieri. Edilul a explicat că sediul primăriei va fi mutat în Hala Laminor și cei care vor veni la primărie vor putea vedea noua grădină botanică.

Anul trecut, Consiliul Local Sector 3 a mai făcut două majorări de Capital pentru Hala Laminor, de 45 milioane lei. Acum s-au alocat încă 150 milioane lei.