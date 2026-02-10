Augustin Zegrean explică ce se întâmplă după ce un judecător CCR a intrat în concediu, cu o zi înainte de ședința pe pensiile magistraţilor

Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cei cu care a început dezbaterile pe o temă, așa că trebuie să aștepte până când judecătorul Gheorghe Stan se va întoarce din concediu.

Judecătorul CCR Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru zece zile lucrătoare începând de luni, 9 februarie, au declarat surse din Curtea Constituțională pentru HotNews.

Curtea Constituțională se va reuni miercuri, 11 februarie, într-o ședință în care este așteptată să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților, după patru amânări. Însă nu se poate lua o decizie în lipsa unui judecător care a participat la dezbateri.

Zegrean: „Foarte interesant”

„Asta e foarte interesant”, a spus fostul judecător constituțional Zegrean, la Antena3, după mutarea judecătorului Gheorghe Stan.

„Am înțeles că e concediu paternal. Dar e o problemă acolo. Aproape sigur vom vedea altă amânare (a deciziei pe pensiile speciale – n.r.), pentru că ei au început dezbaterile asupra legii, și el făcea parte din complet, la ultima amânare era în complet”, a mai explicat Zegrean.

Fostul judecător CCR a mai explicat că, dacă Gheorghe Stan a fost în completul în care au început dezbateile, judecătorii „trebuie să stea până se întoarce, pentru că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cu cei cu care a început dezbaterile”.

Între timp, Curtea de Apel București judecă, marți, contestația depusă de avocata AUR Silvia Uscov care cere să îl suspende pe judecătorul constituțional Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan.

Despre cazul său, Augustin Zegrean a explicat că o decizie de anulare luată pe fond nu intră în vigoare imediat, deoarece astfel de decizii pot fi atacate cu recurs, în termne de 15 zile de la data pronunțării, recurs pe care îl poate face ori Dacian Dragoș, ori Administrația Prezidențială.

Cine este Gheorghe Stan

Gheorghe Stan a fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), între ianuarie și iunie 2019, înainte de a fi numit în funcția de membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților la propunerea PSD.

El a ocupat funcția de inspector șef adjunct al Inspectiei Judiciare în perioada 2012-2019.