Decizie așteptată azi la Curtea de Apel București în privința unui judecător CCR contestat de o avocată AUR / Mâine, Curtea Constituțională are din nou pe agendă pensiile magistraților

Primul termen de judecată în cel de-al doilea proces prin care avocata AUR Silvia Uscov încearcă să îl suspende pe judecătorul constituțional Dacian Dragoș are loc marți, la Curtea de Apel București. Miercuri, în ziua în care Curtea Constituțională este așteptată să pronunțe o decizie privind pensiile magistraților, la Curtea de Apel este așteptată pronunțarea deciziei la prima cerere de suspendare formulată de avocata Uscov împotriva judecătorilor constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Procesul care are termen astăzi de la ora 11.30, a fost deschis de avocata AUR Silvia Uscov în 12 ianuarie, după ce la sfârșitul anului ea a cerut aceleiași instanțe suspendarea actelor prin care au fost numiți în funcția de judecători la CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

După ce Curtea de Apel București a amânat succesiv verdictul în primul dosar, Silvia Uscov a deschis cel de-al doilea proces în care a formulat atât cerere de anulare a decretului prin care a fost numit Dacian Dragoș, cât și o a doua cerere de suspendare.

„Atât s-au mirat unii”

Avocata a explicat luni seară, într-o postare pe Facebook, despre cel de-al doilea demers, pe portalul instanței fiind menționat la obiectul dosarului doar „anulare act administrativ”.

„Mâine se judecă a doua cerere de suspendare, prima fiind încă nepronunțată și având termen miercuri, pe 11 februarie 2026. Atât s-au mirat unii ca îmi stabiliseră și mie termen scurt, de ajung să mă judec pe a doua a cerere până se soluționează prima”, a scris avocata.

Silvia Uscov a spus că în cursul zilei de luni a fost înștiințată că Dacian Dragoș și Administrația Prezidențială au formulat cerere de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel București, însă după câteva ore i s-a comunicat că aceștia au renunțat la cererea de strămutare:

„La ora 14 primesc prin e-mail o cerere de strămutare depusă de avocații judecătorului Dacian Dragoș la ICCJ, la care erau atașate articole din presă denigratoare la adresa CAB. Reacția mea: dacă un judecător CCR nu are încredere în CAB, atunci de ce ar mai avea orice alt cetățean? La CAB orice cetățean se judecă cu autoritățile centrale ale statului român. Deci care e ideea? Să desființăm CAB? La ora 19, deci după 5 ore, primesc e-mail prin care se formulează cerere de renunțare la judecata cererii de strămutare din partea judecătorului CCR Dacian Dragoș”.

Pe rolul instanței supreme cererea de strămutare introdusă de judecătorul Dacian Dragoș și Președintele României figurează, pe portalul instanței, ca fiind introdusă pe 12 ianuarie și încă nu are termen de judecată.

Demersul fără precedent împotriva judecătorilor CCR

Primele cereri de suspendare a judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc au fost înregistrate pe 30 și 31 decembrie 2025 la Curtea de Apel București, au primit termen rapid, față de alte dosare similare. Cele două solicitări au fost conexate la primul termen de judecată.

Silvia Uscov contestă numirile celor doi judecători susținând că aceștia nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, el înlocuindu-l pe Marian Enache, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Curţii.

Proiectul Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților este blocat la Curtea Constituțională. Decizia a fost amânată de patru ori, în urma boicotului celor patru judecători numiți în CCR la propunerea PSD. Miercuri, 11 februarie, CCR are din nou pe agendă pensiile magistraților.