Augustin Zegrean explică ce soluții mai au magistrații după decizia CCR: „Nu e nicio bucurie”

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean consideră că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților nu poate fi considerată o victorie de către societate, spunând că magistrații pot da statul în judecată.

După trei luni și cinci amânări, judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, 18 februarie, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare.

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a declarat miercuri seară, într-o intervenție la Euronews, că magistrații mai au soluții:

„Un scenariu ar putea să fie ca magistrații care astăzi sunt în funcție și care peste o lună, două, trei, ar putea ieși la pensie – și nu vor mai putea ieși, pentru că s-a modificat legea – vor da statul român în judecată și, cu acel dosar, vor încerca să ajungă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și vor putea ajunge”, a declarat Zegrean.

„Am mai trecut prin astfel de momente, când judecătorii au dat în judecată Ministerul Justiției și și-au majorat salariile. E mult de atunci, dar lumea n-a uitat. Am mai trecut prin această situație și când s-au majorat prin lege salariile profesorilor și Guvernul nu a vrut să le plătească, s-au judecat vreo zece ani profesorii cu Guvernul și, până la urmă, au primit și banii și foarte multe despăgubiri, mult mai multe decât ar fi primit dacă le dădeau banii care erau stabiliți prin lege”, a mai explicat fostul judecător constituțional.

„Discuțiile încă nu s-au încheiat”

Fostul președinte al CCR a mai spus că „nu e nicio bucurie că CCR a dat această decizie”.

„Discuțiile nu s-au încheiat. Se discută de 16 ani despre asta și se vor mai discuta încă vreo 16 până vor ajunge la vârsta de pensionare prevăzută de actuale lege”, a adăugat Zegrean.

Augustin Zegrean a explicat ce rezultate poate produce sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„Cum va funcționa? Va începe unul, doi, zece, iar unul va ajunge la CJUE. Regula este că, dacă se ajunge, dosarul se suspendă în țară până vine răspunsul de acolo. Și dacă România va continua să nu respecte decizia pe care CJUE o va da, vor mai merge și alții. În intervalul acesta (n.r.: interval în care se așteaptă răspunsul CJUE) se aplică legea în vigoare la momentul respectiv”, a mai spus Zegrean.

„Judecătorii CCR nu au niciun motiv să se teamă de politicieni”

Zegrean a mai precizat totuși că dacă CJUE este sesizată, procedura poate dura până „cu anii”, perioadă în care legea nu poate intra în vigoare.

„În intervalul acesta (n.r.: interval în care se așteaptă răspunsul CJUE) se aplică legea în vigoare la momentul respectiv”, a spus Zegrean.

„Judecătorii CCR nu au niciun motiv să se teamă de politicieni, pentru că nu îi mai pot numi a doua oară. N-au niciun motiv să fie recunoscători. Se și spune în lumea constituționaliștilor că obligația este de mai mare decât supunerea. Deci nu au motive să creadă că, dacă nu dau o soluție pe placul lor, vor păți ceva”, a mai spus Zegrean.

„Cei mai mulți, când ies de acolo, nu mai pot fi numiți nicăieri. Și atunci de ce să se teamă sau de ce să lucreze cu spaima politicului? Dacă au făcut-o din motive politice, este foarte grav. Dacă nu, vom vedea ce va spune istoria”, a conchis acesta.



Ce se schimbă la pensiile magistraților după ce legea va intra în vigoare

Judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea legii care reformează pensiile magistraților. Prin urmare, judecătorii Curții au decis că legea este constituțională.

Potrivit noii legi, pensia va fi egală cu 70% din ultimul salariu net. În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.