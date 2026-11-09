AUR amenință cu moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrativ-teritorială

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis luni, la Parlament, că partidul va încerca să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului dacă acesta își va angaja răspunderea pe reforma administrativ-teritorială.

„AUR nu susține angajarea răspunderii Guvernului pe orice fel de temă. Asta este o temă importantă, care trebuie să își urmeze parcursul legislativ normal în Parlament, pentru a asigura atât dezbaterea publică, cât și politică suficientă. Dacă PSD sau Guvernul PSD își va angaja răspunderea pe acest subiect, normal că vom încerca să depunem moțiune de cenzură. Nu este normal ca o astfel de temă să fie expediată prin angajarea răspunderii și nici nu este urgentă. Dacă se va face această reformă administrativă, ea se va aplica, probabil, începând cu septembrie 2028, deci nu avem nevoie de o urgentare a acestei chestiuni acum”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Liderul senatorilor AUR a criticat și varianta unei reforme care să vizeze doar localitățile cu un număr redus de locuitori. El susține că reorganizarea trebuie să includă toate nivelurile administrației publice, inclusiv Bucureștiul, unde funcționează Primăria Generală și cele șase primării de sector.

„Dacă vorbim de reorganizare administrativă, vorbim despre o reorganizare la nivel național. Ceea ce propun dânșii – 400 și ceva de localități, în total vreo 700.000 de locuitori, cât două sectoare din București. Adică, în loc să ne uităm la București, unde avem șapte administrații și putem să facem una singură, noi ne uităm la 479 de localități”, a spus Peiu.

„Este un subiect la care un partid, nu mai știu cât are PSD, 20 și ceva la sută, nu poate să decidă pentru întreaga națiune. Ăsta este un subiect care, în actuala fărâmițare politică, trebuie să aibă consens parlamentar”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Peședintele social-democraților, Sorin Grindeanu, i-a propus premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea guvernamentală.

Europarlamentarul Dragoș Benea, nominalizat de PSD pentru a coordona un grup de lucru privind reforma administrativ-teritorială, a anunțat luni că, în urma discuțiilor exploratorii, au fost identificate șase criterii pentru a fundamenta o „matrice a sustenabilității” administrative, potrivit Agerpres.

„Această matrice va presupune un algoritm de punctare, care va arăta ce UAT-uri sunt sustenabile administrativ și care trebuie să fie reorganizate și comasate”, a declarat acesta la sediul PSD.

Benea a precizat că modificările sunt importante în perspectiva cadrului financiar multianual 2028-2034 al UE, unde va exista o scădere a fondurilor de coeziune comparativ cu anii anteriori.

El a afirmat că în România există peste 450 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori și alte 1.100 de localități cu până la 3.000 de locuitori. Totodată, 55% dintre orașe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au o administrație locală „bugetofagă”, de nivel „orășenesc”.