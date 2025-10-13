AUR anunță o nouă moțiune simplă. Cine este al patrulea ministru vizat

AUR a anunțat, luni, la Parlament că depune a patra moțiune simplă împotriva unui membru al Guvernului Bolojan, iar de data aceasta vizat este ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu. Anunțul vine în aceeași zi în care este votată la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță.

Deputatul AUR Călin Mătieș a anunțat că partidul condus de George Simion va depune o moțiune simplă la Camera Deputaților împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzat că nu a luat în serios cerințele fermierilor după protestele de anul trecut: „Din cele 14 puncte solicitate de fermieri, domnul ministru le-a tratat cu indiferență pe 8. 3 au fost tratate sumar, 3 le-a rezolvat, din fericire, Uniunea Europeană”.

Deputatul AUR a spus că de când Florin Barbu a preluat portofoliul Agriculturii, contribuția agriculturii la PIB-ul României a scăzut: „Dacă în 2022, înainte să ajungă domnul Barbu la Ministerul Agriculturii, agricultura participa cu 4,5% la PIB-ul României, în 2023 deja scade la 3,9%, în 2024 la 3,2%. Anul acesta, în primele 6 luni creșterea PIB-ului este 0”.

El a subliniat că moțiunea AUR nu este îndreptată împotriva unei persoane sau a unui partid, ci împotriva coaliției: „Suntem obligați să depunem o moțiune simplă împotriva ministrului. Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliției. Din acest dezastru asupra economiei, asupra agriculturii coaliția are ultimul cuvânt de spus”.

Săpămâna trecută, Florin Barbu a fost chemat în plenul Camerei Deputaților, tot de AUR, însă nu a participat pentru că „este implicat direct în activităţi de maximă importanță la nivel european”, după cum spunea scrisoarea ministrului transmisă către Parlament.

Patru moțiuni simple împotriva miniștrilor coaliției

Este a patra moțiune simplă depusă de AUR împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Prima a fost depusă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Au urmat Diana Buzoianu, de la Mediu și Radu Miruță, ministrul Economiei. Moțiunile depuse împotriva lui Daniel David și Dianei Buzoianu, au fost respinse.

Azi, de la ora 16:00 va fi dezbătută și votată moțiunea împotriva lui Miruță.

La începutul lunii septembrie, au picat și cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului, după asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea parlamentarilor. Doar moțiunile de cenzură, depuse împotriva întregului guvern, pot duce la căderea Executivului.