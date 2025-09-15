Moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educaţiei, dezbătută azi în Senat. Daniel David amenință cu demisia

Senatul va dezbate luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză că a promovat un pachet de măsuri cu consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice. Ministrul spune că vrea să demisioneze dacă moțiunea simplă a opoziției trece.

Pe 8 septembrie, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, timp de aproximativ șase ore față de măsurile de austeritate din Educație.

AUR a depus la Senat o moţiune simplă pe educaţie, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”. Fiind o moțiune simplă, chiar dacă va fi adoptată, ea nu are niciun efect, ci este mai degrabă doar un semnal dat Guvernului. Însă Daniel David spune că își va da demisia dacă ea va fi adoptată.

O moțiune simplă poate fi adoptată de Senat doar cu votul majorității senatorilor prezenți, conform regulamentului Parlamentului. În acest moment, Senatul are 134 de membri. Asta înseamnă că, dacă vor fi toți prezenți la votul de luni, este nevoie de 68 de voturi pentru a trece.

Daniel David a spus pentru HotNews că va participa la dezbaterile de luni din Senat.

Ce spune AUR despre măsurile impuse de Daniel David

„În loc să aducă stabilitate și calitate, măsurile impuse de Daniel David adâncesc haosul și condamnă viitorul acestei națiuni la mediocritate. Profesorii sunt supuși la presiuni uriașe prin majorarea normei didactice și prin concedieri mascate, elevii și studenții pierd burse esențiale, iar sute de școli din mediul rural sunt amenințate cu închiderea. Totul pentru economii infime, dar cu un cost social și educațional uriaș”, susține senatorul AUR Petrișor Peiu.

El mai acuză că Daniel David „a mințit opinia publică, a cenzurat rapoarte științifice și a promovat o politică de austeritate brutală, în timp ce clienții politici ai guvernării prosperă din contracte supraevaluate”.

„România a ajuns să aloce educației doar 3,16% din PIB, unul dintre cele mai scăzute procente din Uniunea Europeană. Rezultatele sunt vizibile: promovabilitate scăzută la examene, analfabetism funcțional ridicat și inechități tot mai mari între urban și rural”, mai spune Peiu, conform unui comunicat de presă al AUR.

Moțiunea simplă poate fi citită mai jos:

Ministrul Educației amenință cu demisia

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă, la Digi24, că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.

„Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar sau vreau să punctez două lucruri pornind de la ceea ce aţi spus. Unu, aceste măsuri au fost măsuri ale coaliţiei. Au fost asumate într-un program de guvernare. Eu, dacă eram ministru, sigur, în condiţii de normalitate, dar nici în condiţii de criză, nu ştiu dacă neapărat mergeam exact pe aceste măsuri. Deci, altfel spus, în condiţiile în care aceste măsuri au venit într-un program de guvernare şi cei care reprezintă acel program de guvernare nu le mai susţin, eu nu am de ce să le susţin şi cred că, repet, în acest moment sunt liniştit.

Am făcut ce trebuie pentru ţară, cu pulverizarea sau cu atacul pe care l-am primit la imagine, la ce am construit eu profesional, pentru că salariile şi bursele sunt acoperite (…). Deci, dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susţine un program al unei coaliţii, care văd că – sau care s-ar putea – să nu şi-l mai asume”, a spus ministrul, citat de Agerpres.

Daniel David a adăugat că ar putea rămâne în funcţie doar dacă va avea sprijinul coaliţiei de guvernare pentru a trece de la o logică de austeritate la una de reformă.

„În momentul ăsta, eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logică de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliţia este alături de mine. Sau, dacă nu mai este alături de mine, asta este, mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, a mai afirmat el.