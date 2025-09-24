VIDEO Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului se votează astăzi. Grindeanu a anunțat că PSD nu votează moțiunea

În ședința de miercuri a plenului reunit al Camerei Deputaților va avea loc votul asupra moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului. Moțiunea a fost depusă săptămâna trecută de AUR.

11:32

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat cu câteva minute înainte de începerea votului că partidul nu va vota moțiunea.

Ședința în care urmează să aibă loc votul asupra moțiunii a început de la ora 10:00, conform ordinei de zi publicată pe site-ul Camerei Deputaților. Votul, care se va desfășura atât fizic, cât și online, va avea loc la ora 11:30.

Sunt șanse minime ca moțiunea simplă să treacă, pentru că este nevoie de votul majorității deputaților prezenți, conform regulamentului Parlamentului, iar opoziția nu are voturile necesare. Totuși, PSD o critică și o acuză pe Diana Buzoianu că a întârziat o serie de avize pentru ca lucrările la patru hidrocentrale din țară să continue.

În ședința coaliției de marți, Partidul Social Democrat a anunțat că deputații partidului nu vor vota moțiunea doar dacă Diana Buzoianu semnează avizul de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani.

Cu puțin timp înaintea votului, PSD decide într-o ședință dacă deputații vor vota sau nu moțiunea simplă depusă de AUR, conform surselor HotNews.

Ce îi reproșează AUR ministrei Mediului, Diana Buzoianu

Moțiunea depusă săptămâna trecută de AUR la Camera Deputaților este intitulată „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” și este semnată de 50 de deputați din grupul AUR. Ei cer „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”.

Deputații AUR acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii.

Ei o critică pe Diana Buzoianu și susțin că dovedește că nu își cunoaște domeniul pe care îl coordonează, ceea ce ar duce la „perpetuarea haosului din sistem”.

„Doamna ministru Diana Buzoianu nu a dovedit doar necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează, ci și lipsă de responsabilitate față de interesele României. Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securității energetice, perpetuarea haosului din sistem și expunerea țării noastre la dependență și la prețuri impuse din exterior”, acuză deputații AUR.