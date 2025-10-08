AUR a depus o nouă moțiune simplă, de data aceasta împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță

Partidul condus de George Simion a depus miercuri la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță. AUR îl acuză, printre altele, că industria de apărare a țării funcționează cu frâna de mână trasă, turismul românesc este „în suferință”, iar digitalizarea lipsește.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea senatorilor. Doar moțiunile de cenzură, depuse împotriva întregului guvern, pot duce la căderea Executivului. Pentru ca o moțiune simplă să fie adoptată la Senat, este nevoie de o majoritate simplă dintre cei prezenți – adică minimum 61 de voturi „pentru”, în cazul în care toți senatorii vor fi prezenți.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii simple împotriva ministrului Economiei va fi dezbătută și votată luni, 13 octombrie, în Senat, au declarat reprezentanții AUR pentru HotNews. AUR îl acuză pe Miruță de:

promovarea de numiri pe criterii politice;

nicio luare de poziție față de efectul pe care măsurile fiscal bugetare le generează asupra economiei private;

după dezastrul de la Salina Praid directorul Salrom este încă în funcție;

industria de apărare funcționează cu frâna de mână trasă;

turismul românesc este în suferință;

întârzierea digitalizării companiilor de stat;

resursele minerale ale României sunt ignorate.

Reacția ministrului Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alții îl practică”

După ce AUR a anunțat miercuri depunerea moțiunii simple, Radu Miruță a transmis că va participa la dezbaterile de luni „cu fruntea sus”.

„Unii mimează patriotismul. Alții îl practică. Mă voi prezenta în fața Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte”, a transmis Miruță într-un comunicat de presă transmis de USR.

„Dorm liniștit cu ceea ce am realizat și privesc această ocazie ca pe o șansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatița care vrea să țină țara în întuneric și sărăcie”, a mai declarat Radu Miruță.

AUR a mai depus până acum moțiuni simple împotriva a doi miniștri din Guvernul Bolojan: împotriva ministrului Educației, Daniel David și împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Ambele au picat.

La începutul lunii septembrie, au picat și cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului, după asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale.