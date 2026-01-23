Aur: care va fi noul plafon al prețului? Predicțiile Goldman Sachs și UBS

Aurul își confirmă rolul de refugiu absolut într-o perioadă de intense frământări în peisajul economic și politic global.

După o creștere impresionantă de peste 70% în ultimele 12 luni și maxime istorice consecutive, marile bănci de investiții ridică ștacheta și mai sus pentru 2026, scrie presa elenă.

Goldman Sachs: Revizuiri la 5.400 de dolari pe uncie

Goldman Sachs și-a revizuit în creștere previziunile privind prețul aurului la sfârșitul anului 2026, ridicând ținta la 5.400 de dolari pe uncie, de la 4.900 de dolari anterior.

Actualizarea, peste 10%, se bazează pe evaluarea conform căreia cererea din partea investitorilor privați va rămâne puternică și „stabilă”, deoarece este legată de riscuri macroeconomice și fiscale pe termen lung și nu de evenimente izolate.

Analiștii băncii subliniază că achizițiile băncilor centrale vor ajunge la o medie de 60 de tone pe lună în 2026, economiile emergente continuând diversificarea structurală a rezervelor lor.

ETF-urile occidentale pe aur au câștigat aproximativ 500 de tone de la începutul anului 2025, depășind estimările inițiale.

Riscurile la adresa prognozei sunt „semnificativ înclinate în sus”, deoarece incertitudinea cu privire la politica fiscală și monetară la nivel internațional încurajează o poziționare suplimentară.

În același context, atacurile lui Donald Trump asupra Rezervei Federale au zdruncinat încrederea în independența băncii centrale a SUA, consolidând reorientarea capitalului către aur.

UBS: Vom vedea aurul la 5.000 USD „în câteva luni”

UBS este la fel de optimistă, estimând că, în ciuda creșterii puternice, prețurile mai au loc de creștere. Grupul elvețian preconizează că aurul se va apropia de 5.000 de dolari pe uncie în lunile următoare, pe baza reapariției tensiunilor geopolitice, în special în Orientul Mijlociu și în jurul punctelor importante din comerțul global (cum ar fi Strâmtoarea Hormuz).

În contextul incertitudinii instituționale și politice din SUA, cu fronturi deschise în jurul politicii monetare, amenințărilor tarifare și evoluțiilor politice în perspectiva competițiilor electorale.

Faptul că aurul acționează ca un instrument preferat de acoperire a riscurilor, în comparație cu alte mărfuri precum petrolul, pe care piața este reticentă în a impune o primă de risc puternică.

UBS subliniază, de asemenea, că, în ciuda unei oarecare scăderi a inflației, presiunile rămân suficient de mari pentru a menține randamentele reale la un nivel scăzut, în special într-un mediu de relaxare monetară suplimentară. Acest lucru consolidează atractivitatea aurului, care nu generează dobânzi, dar protejează împotriva inflației și a riscului de contrapartidă.

Concluzia comună

În ciuda diferențelor individuale în ceea ce privește orizonturile de timp, mesajul transmis de cele două bănci este clar: aurul rămâne un „pariu” cheie pentru 2026. Având în vedere că băncile centrale, investitorii instituționali și privați continuă să își plaseze pozițiile și incertitudinea globală persistă, previziunile pentru niveluri de până la 5.400 de dolari indică faptul că raliul s-ar putea să nu-și spună încă ultimul cuvânt.