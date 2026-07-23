AUR cere demiterea consilierului prezidențial Eugen Tomac pe care Simion l-a acuzat că „a vrut să spargă AUR”

La o zi după ce George Simion a dezvăluit că Eugen Tomac și Adrian Veștea au negociat în secret cu parlamentarul AUR Muhammad Murad, AUR solicită Administrației Prezidențiale „să-l demită de îndată” pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac.

„Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, a precizat AUR într-un comunicat de presă.

Solicitarea vine la o zi după ce George Simion a spus pentru „Gândul”, că unul dintre deputații partidului, Muhammad Murad a fost chemat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac, care au încercat să obțină sprijinul unei părți a parlamentarilor AUR pentru învestirea guvernului Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a declarat George Simion.

El l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că, de la declanșarea crizei politice, a încercat nu doar divizarea PNL, ci și pe aceea a AUR.

„Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus Simion.

Cum au răspuns Tomac și Veștea

Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au negat întâlnirea cu Murad, dar au spus că nu ei au făcut invitația.

„Eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească, eu sunt un om politic responsabil și când cineva mă invită, dau curs invitației. Nu a fost cazul acum! Nu știu dacă Veștea l-a sunat”, a declarat Tomac pentru Gândul, citat de Mediafax.

„Nu știu cine l-a invitat. Eu nu am avut numărul lui de telefon! A venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să includem în programul de guvernare”, a declarat Veștea pentru Gândul.

Mohammad Murad a confirmat că a participat la o întâlnire cu Eugen Tomac și Adrian Veștea, dar a precizat că nu a solicitat discuția. Deputatul a spus că au participat doar el, Eugen Tomac și Adrian Veștea, iar discuția a durat aproximativ 15 minute.

AUR: „Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac”

În solicitarea de demitere, AUR acuză o imixtiune în viața internă a partidului. „Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant”, spune AUR.

„Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament”, mai solicită AUR.

„Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, o poziție publică clară a președintelui Nicușor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și respectarea strictă a principiului pe care președintele l-a enunțat el însuși: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formațiunile politice”, conchide AUR.