AUR cere explicații privind procedura prin care Dominic Fritz a obținut cetățenia română: „Sare rândul. Omul obișnuit așteaptă minimum doi ani”

AUR solicită ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de regulă, pentru omul obişnuit, minimum doi ani”. AUR susţine, într-un comunicat de presă, că, deşi ANC spune că durata medie pentru obţinerea cetăţeniei române este de peste doi ani, Dominic Fritz „sare rândul” şi o obţine „în doar un an”, notează News.ro.

AUR precizează, într-un comunicat de presă, că în acest context deputatul AUR Mihai-Bogdan Negoescu a adresat o întrebare oficială ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi Anei Ţapardel, vicepreşedinte subsecretar de stat cu atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, privind „necesitatea unor clarificări asupra procedurii accelerate prin care Dominic Fritz a obţinut cetăţenia română într-o perioadă de doar un an”.

Deputatul AUR arată că Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) preciza, în luna iunie 2025 că, conform practicii administrative curente, durata medie de soluţionare a unui dosar de cetăţenie se întinde, în numeroase cazuri, pe parcursul a câtorva ani, minimum doi, din cauza verificărilor obligatorii, a numărului mare de solicitări şi a complexităţii procedurilor, precizează AUR.

Mai mult, susţine AUR, potrivit răspunsului primit la o întrebare parlamentară, cu acelaşi subiect, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Ministerului Justiţiei precizau că este exclusă orice ingerinţă politică sau de altă natură asupra parcursului birocratic.

„În acest context, situaţia domnului Fritz Dominic, primarul municipiului Timişoara, care a obţinut cetăţenia română într-un interval neobişnuit de scurt — aproximativ un an de la depunerea documentaţiei — generează întrebări legitime privind uniformitatea şi transparenţa aplicării legii, având în vedere că numeroşi solicitanţi aşteaptă perioade îndelungate pentru soluţionarea dosarului”, a subliniat Mihai Negoescu.

Deputatul AUR consideră că este necesar ca publicul şi Parlamentul să cunoască dacă acest caz a beneficiat de „prioritizare, derogări sau proceduri accelerate”, precum şi „temeiul legal care ar fi permis o astfel de abordare”.

Parlamentarul AUR solicită autorităţilor să răspundă punctual care au fost etapele administrative parcurse de Dominic Fritz în procesul de obţinere a cetăţeniei române şi ce autorităţi au fost implicate, astfel încât dosarul să fie soluţionat într-un an şi dacă au existat „derogări, proceduri accelerate sau tratamente preferenţiale” pentru acest caz şi, „dacă da, pe ce temei legal şi cu ce justificări s-au făcut aceste excepţii”.

Totodată, Mihai Negoescu a întrebat şi despre posibile riscuri pentru securitatea deciziilor strategice ale statului român, având în vedere „influenţa politică” a lui Dominic Fritz, în calitate de preşedinte de partid, asupra miniştrilor ce fac parte din Consiliul Suprem de Apărare a Ţării:

„Pornind de la premisa că rolul politic al domnului Fritz Dominic — într-un partid care poate influenţa miniştri membri CSAT — ridică riscuri de conflict de interese sau influenţă nejustificată asupra deciziilor de securitate naţională, ce garanţii oferă instituţiile statului că deciziile CSAT nu vor fi subordonate unor interese politice sau externe? Consideraţi că este oportună introducerea unui criteriu legal care să impună un anumit prag de vechime a cetăţeniei pentru persoanele cu roluri politice semnificative, care pot influenţa miniştri membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării?”, întreabă Mihai Negoescu.

Deputatul AUR Mihai-Bogdan Negoescu solicită „un răspuns cât mai rapid”, subliniind că transparenţa actului administrativ, aplicarea nediscriminatorie a legii şi respectarea principiului egalităţii în faţa legii sunt esenţiale pentru buna funcţionare a statului de drept.

Dominic Fritz a trecut interviul pentru cetățenie

Joi, primarul Timişoarei şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române şi că urmează depunerea jurământului.

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani! M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a transmis Dominic Fritz.

Edilul Timişoarei a anunţat că urmează să depună jurământul, însă nu a precizat când anume.

Dominic Fritz anunţase în toamna anului trecut că se aşteaptă ca până la finalul anului să obţină cetăţenia română, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Anul acesta, în luna iunie, Dominic Fritz afirma că încă nu este român în acte şi a explicat că de peste un an trece prin cea mai românească experienţă cu putinţă, încercând să obţină cetăţenia română. El a adăugat că stă la coadă pentru un dosar care nu ştie unde este şi nimeni nu îl poate lămuri.