Secretul lui Dominic Fritz: „Nu știe nici mama în ce zi”

Dominic Fritz, președintele USR și primarul municipiului Timișoara, a anunțat marți că, în această săptămână, are programat interviul pentru dobândirea cetățeniei române, dar el susține că nu i-a dezvăluit nici mamei sale ziua în care va avea loc acest test.

El a adăugat că nu are emoții în privința interviului.

„Nu știe nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune toată lumea imediat după interviu (…). Nu am emoții, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puțină presiune (…). Din câte știu eu, este un interviu. Nu e un examen scris, ci un interviu oral, cu întrebări. Există o listă de 400 de întrebări, se găsește și pe internet. Foarte puțini oameni au știut de aceste întrebări. Sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a declarat Dominic Fritz, la Digi24.

Liderul USR a precizat că întrebările de la interviu țin „și de istorie, cine a fost Decebal, cine a fost Burebista, sunt și de geografie, numiți, nu știu, un râu în Muntenia, care este vârful cel mai înalt în România, până la personalități, cultură, Constituție”.

„Eu cred că la capitolul Constituție o să fiu cel mai bun”, a adăugat primarul Timișoarei.

Edilul a spus că speră să treacă testul „și după aia să se și miște dosarele cu șină”.

„Eu cred că este un test fair (corect, n.r.), adică nu mă plâng. Unii au înțeles că eu mă plâng de întrebări. Eu cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această țară, că înțeleg această țară. Da, mi-aș dori, poate, să avem o discuție mai largă în societate cum putem mai mulți dintre noi, și români naturalizați, și români născuți, să înțelegem mai bine istoria și cultura acestei țări”, a mai declarat Dominic Fritz.