AUR cere referendum pe tema trimiterii de trupe în Ucraina și amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan, deși președintele a anunțat că țara noastră nu va trimite trupe

Dacă președintele Nicușor Dan „nu va catadicsi să convoace acest referendum”, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii sale din funcția de şef al statului, a transmis, vineri, vicepreşedintele AUR, Adrian Axinia. Joi, Nicușor Dan a anunțat că România nu va face parte din grupul celor 26 de ţări care vor trimite trupe în Ucraina.

Adrian Axinia susține, într-un comunicat, că un referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina „este un proces necesar în contextul în care, fără consultare, fără mandat din partea Parlamentului României şi fără o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şeful statului a decis unilateral să participe la Summitul «Coalition of Willing» şi să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei «printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer»”.

Liderul europarlamentarilor AUR face referire la anunțul făcut de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron la finalul summitului „Coaliției voluntarilor” de la Paris, la care a participat prin videoconferință și Nicușor Dan. Conform anunțului, 26 de state s-au angajat să ofere garanții de securitate „în formate diferite” pentru Ucraina. Președintele României a anunțat ulterior că România nu face parte din cele 26 de state.

„Românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului”, se precizează în comunicatul AUR.

De asemenea, AUR îi solicită președintelui desecretizarea tuturor documentelor referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei și ca toate deciziile, inclusiv cele referitoare la participarea la mecanisme europene de tip ReArm Europe sau programul de înzestrarea militară SAFE, să fie validate în prealabil în Parlamentul României în urma unei dezbateri publice.

„În cazul în care Preşedintele Nicuşor Dan nu va catadicsi să convoace acest referendum şi va insista, alături de Guvern, pe ideea trimiterii de trupe româneşti în Ucraina, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului”, a mai transmis AUR.

Nicușor Dan a anunțat că România nu va trimite trupe în Ucraina

Avertismentul AUR vine în ciuda faptului că Nicușor Dan a declarat, joi, la Antena 1, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.

„Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi: de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operaţiunile de menţinere a păcii. Era un oarecare optimism că Rusia, în faţa acestui angajament diplomatic, ar putea să vină repede la discuţii. Eu mi-am manifestat pesimismul care iată că se confirmă în momentul ăsta. Rusia nu şi-a dorit niciodată pacea în Ucraina”, a declarat Nicuşor Dan, în cadrul Observator, la Antena 1.

După summitul Coaliției de Voință la care a participat virtual, de la București, șeful statului a salutat „unitatea și coordonarea transatlantică” în fața Rusiei.

„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a anunțat că România susține adoptarea de noi sancțiuni, ca o formă de presiune la adresa Rusiei.

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei , deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare”, a spus el.

Președintele a spus, de asemenea, că „securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână”.

Anterior, și ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, că poziţia ţării noastre este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deși România participă la toate discuţiile formale şi informale cu partenerii europeni şi NATO „Fiecare ţară are Constituţia ei, fiecare ţară are legile ei, fiecare ţară are paşi interni diferiţi”, a declarat ministrul pe 2 septembrie, la Antena 3, potrivit News.ro.