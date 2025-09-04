„Din păcate, Rusia înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință”. Anunțul lui Nicușor Dan după summitul Coaliției de Voință

Nicușor Dan a participat în format virtual, de la București, la summitul coaliției de voință. FOTO: Nicușor Dan/X

Șeful statului a anunțat într-o postare pe platforma X că România susține adoptarea de noi sancțiuni, ca o formă de presiune la adresa Rusiei.

Nicușor Dan a salutat joi „unitatea și coordonarea transatlantică” în fața Rusiei, după summitul coaliției de voință la care a participat virtual, de la București.

„Apreciez eforturile susținute și progresele realizate în ceea ce privește acordarea de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a spus președintele României.

Very good & substantive meeting today of the #CoalitionOfTheWilling, presided by @EmmanuelMacron & @Keir_Starmer.



I commend the hard work and the progress achieved on delivering robust security guarantees for Ukraine.



Transatlantic unity and coordination represent our… pic.twitter.com/3J4Bwz1R8J — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 4, 2025

„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a continuat el.

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei , deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare”, a spus el.

Președintele a spus de asemenea că „securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână”.

„Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre”, a adăugat el.

Aliații Ucrainei au convenit joi asupra necesității de a continua ajutorul intens acordat Kievului pentru apărarea sa și că o pace durabilă necesită garanții solide de securitate, a declarat joi premierul ceh Petr Fiala, după discuțiile dintre lideri care au avut loc mai devreme în aceeași zi, potrivit Reuters.

„Este necesar să se continue presiunea asupra Rusiei cu scopul de a crea condiții pentru o pace justă și durabilă”, a declarat Fiala la Praga, în urma discuțiilor purtate atât virtual, cât și la Paris între țările aliate.