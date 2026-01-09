AUR critică dur „regimul Dan-Bolojan” după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „O lovitură devastatoare pentru fermierii români”

Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, critică atât Guvernul, cât și Administrația Prezidențială pentru faptul că România a fost de acord cu acordul UE-Mercosur. Peiu susține într-o reacție publicată pe site-ul partidului că fermierii români vor fi grav afectați de acest acord și spune că autoritățile din țară au acționat împotriva „interesului național”.

Petrișor Peiu, care este și liderul senatorilor AUR, spune că „acordul promovează exporturile statelor industriale din UE pe piața Mercosur, în schimb este o lovitură devastatoare pentru fermierii români și cei din alte state UE, care nu vor putea rezista concurenței neloiale a produselor agricole din statele Mercosur, care vor intra liber pe piața UE”.

„Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă. Ambasadorul României ar fi trebuit măcar să se abțină”, conform lui Peiu.

Și PSD, care este parte a coaliției de guvernare, a vorbit despre „un act de trădare” și a acuzat direct Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de Oana Țoiu, de la USR.

„Nicușor Dan a dat o gravă lovitură nu doar României, ci și Uniunii Europene”

Petrișor Peiu spune că „regimul Dan-Bolojan” a acționat împotriva intereselor României și în lipsa unui mandat național evident, „din moment ce nu a existat consultare publică, asociațiile fermierilor români s-au pronunțat împotriva semnării acordului, iar ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu a informat că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la semnarea Acordului UE-Mercosur”.

„Este umilitor pentru demnitatea noastră națională faptul că sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron. Este de notorietate faptul că președintele Macron susține acordul globalist cu Mercosur, însă a ales să pretindă ca se opune la Consiliul European, pentru a-și salva poziția în Franța, amenințată de contestatarii Mercosur”, conform lui Peiu.

„Președintele Macron și-a permis să mimeze cu perfidie opoziția, știind că se bazează pe votul României”

Liderul senatorilor AUR spune că președintele Franței, Emmanuel Macron, „și-a permis să mimeze cu perfidie opoziția, știind că se bazează pe votul României pentru a se întruni majoritatea calificată necesară aprobării acordului Mercosur”.

„Astfel, Nicușor Dan a dat o gravă lovitură nu doar României ci și Uniunii Europene, al cărei viitor și coeziune sunt puse în pericol de acordul Mercosur, tot așa cum actualul său consilier Dacian Cioloș în calitate de comisar european pentru agricultură a provocat Brexit, de dragul susținerii intereselor agricole ale Franței”, a mai transmis, printre altele, Peiu.

Petrișor Peiu spune că Dacian Cioloș este „consilier prezidențial” / Cum explică

Liderul AUR spune că „principalii responsabili pentru actul de trădare națională sunt președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei Radu Miruță, ministrul de Externe Oana Țoiu și consilierul prezidențial Dacian Cioloș”.

În prezent, Dacian Cioloș nu este consilier prezidențial. Contactat de HotNews, Petrișor Peiu a spus că exprimarea a fost „o figură de stil, venind din ambiguitatea prezenței lui Cioloș drept consilier onorific. Avem în vedere și apropierea istorică dintre cei doi. A fost consilier onorific la Bolojan, când era interimar”.

În 19 mai, preşedintele Nicuşor Dan, care nu depusese încă jurământul, dar câștigase alegerile, a spus că în echipa lui de la Palatul Cotroceni vor fi mai mulţi oameni din afara actualei clase politice, care vor lucra, în special, la strategia economică. Pe zona externă, Nicușor Dan a avansat și varianta ca Dacian Cioloș să îi fie consilier, având în vedere experiența fostului premier în relația României cu Franța.

