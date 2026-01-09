Primul scandal al anului din coaliție. PSD acuză de „trădare a intereselor” Ministerul de Externe condus de userista Oana Țoiu, după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: E contra fermierilor români

PSD spune că nu este de acord cu decizia ca România să voteze pentru acordul UE-Mercosur și menționează că ministrul Agriculturii, de la PSD, a atras atenția de mai multe ori că acest acord „va afecta puternic agricultura românească”. Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că decizia de a susține acest acord este „un act de trădare” și acuză direct Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de Oana Țoiu, de la USR.

HotNews a întrebat atât MAE, cât și reprezentanții Guvernului cine a luat decizia ca România să voteze pentru încheierea acordului UE-Mercosur. Când vom primi un răspuns, îl vom publica.

Capitalele Uniunii Europene au termen până vineri, la ora 18:00, ora României, pentru a-și confirma voturile în scris. În cazul României, confirmarea trebuie transmisă de MAE și Ministerul Economiei.

Președintele Nicușor Dan a transmis că în ultimele săptămâni a fost implicat în negocieri cu alți lideri europeni privind acest acord: „Astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare”.

Comunicatul de presă vine în contextul în care ambasadorii statelor UE au luat vineri decizia preliminară de a aproba un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, potrivit a trei diplomați citați de Reuters.

„România a votat în favoarea acordului Mercosur, după ce, alături de alte state europene, a solicitat și obținut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale”, a anunțat biroul purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

PSD critică dur ministerul condus de ministra Oana Țoiu, de la USR

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină”, susține partidul condus de Sorin Grindeanu în comunicatul de presă.

Social-democrații susțin că decizia de a vota pentru acordul UE-Mercosur „reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”.

PSD amintește că ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a „semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a returnat pe 18 decembrie nesemnat acordul de parteneriat UE-Mercosur motivând decizia prin opoziția asociațiilor de fermieri și o posibilă perturbare a pieței românești ca urmare a importurilor din țările sud-americane, potrivit unui document obținut de HotNews.

„Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur”

PSD susține că „este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii”.

Social-democrații îi cer premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă a știut și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României la COREPER în legătură cu acordul UE-Mercosur.

„În contextul dat, PSD anunță ca va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor”, a mai transmis PSD.