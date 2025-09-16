AUR, denunț penal la Parchet împotriva premierului, ministrului de Interne și șefului AEP pentru că nu organizează alegeri în București

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au anunțat luni că au depus denunț penal la Parchetul General împotriva Guvernului şi Autorității Electorale Permanente (AEP) din cauza faptului că nu organizează alegerile pentru Primăria Capitalei, deşi termenul legal a expirat în urmă cu două săptămâni.

„Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.Aceștia au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”, au transmis reprezentanții formațiunii conduse de George Simion.

„Denunțul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online”, mai spun aceștia.

„Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată!”, afirmă reprezentanții AUR.

„Am venit astăzi aici la Parchetul de pe lângă Înalta Curte pentru a depune o plângere penală împotriva premierului, împotriva ministrului Afacerilor Interne și împotriva președintelui Autorității Electorale Permanente. După cum bine știți, noi trăim într-un stat de drept, într-un stat european unde legea trebuie respectată de fiecare dintre noi, dar mai ales de conducătorii țării. Conform legislației, în termen de 90 de zile de la data la care Prefectul Municipiului București a constatat vacantarea funcției de primar, Guvernul era obligat să organizeze alegeri generale”, au precizat aceștia, într-o înregistrare video filmată în fața Parchetului General, atașată comunicatului transmis pe Facebook.