AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta: „Este un trădător politic și un impostor lipsit de principii”

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, cere ca numele partidului să nu mai fie asociat cu cel al lui Victor Ponta și lansează un atac dur la adresa acestuia, pe care l-a numit „un impostor lipsit de principii, preocupat doar de propriile avantaje”.

„Partidul AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta şi cu şandramaua lui politică pe care a creat-o. Românii, în cadrul acestor alegeri, au vorbit limpede: Victor Ponta nu are ce să caute în politica românească, iar rezultatul pe care îl are confirmă ceea ce noi ştiam, că el nu este niciun suveranist. Da, putem spune că e un trădător politic, un impostor lipsit de principii, că este preocupat doar de propriile avantaje. Iată, acum încearcă să se agaţe din nou de nişte funcţii sau de nişte idei. Să nu uităm că el şi-a abandonat propriul partid. (…) El este total contrar principiilor morale pe care votanţii AUR şi le doresc de la clasa politică”, a declarat Lulea la Realitatea Plus, conform News.ro.

El a susținut că „AUR nu acceptă niciun joc de culise, nu face înţelegeri ascunse”, iar „orice variantă de colaborare cu Victor Ponta este exclusă.

„Vă rugăm, nu mai asociaţi numele AUR cu numele lui Victor Ponta. Este o chestiune extrem de nocivă”, a spus Lulea.

Victor Ponta a obținut peste 1,2 milioane de voturi (13%) în primul tur al alegerilor prezidențiale, care a fost câștigat detașat, cu 41%, de George Simion. Liderul AUR intră în finala prezidențială cu primarul Nicușor Dan, care a luat 21% din voturi.

În seara alegerilor prezidențiale, Ponta a declarat că începând de marți va face campanie pentru unul din cei doi candidați ajunși în turul 2, fără a spune însă despre cine este vorba. „O sa anunt cand iau decizia”, a declarat Ponta, luni, pentru HotNews.