AUR face mâine recensământul „parlamentarilor suveraniști” pentru a vedea pe câte semnături poate conta pentru suspendarea președintelui

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat luni că toți parlamentarii autointitulați suveraniști se vor întâlni mâine pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea inițierii suspendării președintelui Nicușor Dan.

Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, care ar urma să fie inițiată de un grup de senatori și deputați din Grupul PACE – Întâi România, conform Agerpres.

„Mâine vom reuni toți parlamentarii suveraniști la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, așa cum am văzut astăzi o declarație, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă”, a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului.

El a menționat că, pentru a iniția suspendarea șefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor și a precizat că ar putea apărea susținători ai acestui demers și din partea PSD, PNL și USR.

„Până la urmă, dacă într-adevăr vor o justiție corectă, vor cu adevărat ca lucrurile să se îndrepte, să fie o reformă reală, mi se pare că, în momentul în care se sesizează un anumit abuz, o anumită, să zicem așa, încălcare a separației puterilor în stat din partea președintelui, am încredere că există și parlamentari care totuși pot apela și la conștiința proprie, nu doar la comenzile de partid. (…) E un demers normal. Și cine înțelege gravitatea unei asemenea, să zicem așa, încălcări a separației puterilor în stat nu trebuie să te duci către ei să negociezi, ci trebuie ei să vină să susțină un asemenea demers”, a afirmat Avrămescu.

Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum printre magistrați.

Peia a precizat că semnăturile de susținere necesare, o treime din numărul parlamentarilor, urmează să fie strânse începând de luni, iar cererea va fi depusă oficial miercuri.

Suspendarea președintelui României este reglementată de către articolul 95 care stipulează:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Preșdinta POT, Anamaria Gavrilă, a declarat duminică seara că parlamentarii afiliați partidului său nu o semneze o astfel de inițiativă atât timp cât „domnul Georgescu nu este lăsat să candideze”. În plus, deputata a acuzat că „se încearcă înlocuirea lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan”.