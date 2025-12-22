Șefa POT anunță că semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan cu o singură condiție

Preșdinta POT, Anamaria Gavrilă, a condamnat solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari, pentru care se strâng semnaturi începând de azi.

„Circulă o solicitare venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Nu o semnăm, cât timp domnul Georgescu nu este lăsat să candideze”, a spus deputata, duminică seara, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Se încearcă înlocuirea lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan”, a adăugat Gavrilă.

Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum printre magistrați.

Peia a precizat că semnăturile de susținere necesare, o treime din numărul parlamentarilor, urmează să fie strânse începând de luni, iar cererea va fi depusă oficial miercuri.

Suspendarea președintelui României este reglementată de către articolul 95 care stipulează:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.