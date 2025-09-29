AUR felicită surpriza „Democrația Acasă” pentru intrarea în Parlamentul Republicii Moldova, partid dat fără șanse în sondaje: „Unionismul nu este o provocare rusească”

Marius Lulea, George Simion și Silviu Oancea (de la stânga la dreapta), pe 20 mai 2025, când liderul AUR a anunțat că va contesta la CCR rezultatul alegerilor prezidențiale. FOTO: captură video George Simion / Facebook.com

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă (PPDA) pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută. Formațiunea politică a denunțat faptul că partidul din urmă a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar preşedintele Vasile Costiuc etichetat „Kagebist” pentru că ar fi participat, în 2013, la o conferinţă despre ortodoxie la Moscova”.

„Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor denunţă diferitele tentative menite să denigreze concurenţi electorali de pe ambele maluri ale Prutului care împărtăşesc crezul viitorului comun al românilor din România şi Republica Moldova, precum şi informaţiile false care au fost răspândite în spaţiul public în ultimele zile. Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, iar relaţia noastră de cooperare este de notorietate”, a transmis AUR într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

„Înţelegem perfect metoda: orice mişcare suveranistă trebuie denigrată, stigmatizată, demonizată. Dar asta nu dă dreptul adversarilor politici să alimenteze un narativ mincinos şi periculos. Ceea ce vedem acum este o distorsionare gravă a democraţiei. Simplul fapt că AUR a susţinut libertatea de exprimare şi dreptul moldovenilor de a avea o alternativă politică a fost transformat de propaganda de serviciu într-un „complot prorusesc”. Este o ruşine şi un atac direct la suveranitatea democratică a cetăţenilor Republicii Moldova”, subliniază AUR.

Formațiunea condusă de George Simion mai transmite că „nu a făcut campanie ilegală în Republica Moldova şi, mai ales, nu a desfăşurat nicio acţiune de campanie în ziua votului”.

„Am transmis un singur mesaj – că destinul Moldovei nu poate fi rupt de România şi că democraţia nu se apără prin etichete lipite la comandă, ci prin respectarea competiţiei corecte. Unionismul nu este o provocare rusească, aşa cum încearcă să acrediteze anumite cercuri antinaţionale la Bucureşti şi Chişinău. Unionismul este proiectul de suflet al românilor de pe ambele maluri ale Prutului”, mai precizează formaţiunea.

Partidul AUR din Republica Moldova a luat cu puțin peste 0% din voturi

Partidul AUR din Republica Moldova a obținut un scor aproape de irelevanță la alegerile parlamentare de duminică: doar 0,10%, adică 1603 de voturi.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Formațiunea politică nu a oferit un motiv concret, transmițând printr-un comunicat că nu își dorește să fragmenteze „și mai mult votul”.

„Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis AUR într-un scurt comunicat de presă.

Ulterior, președintele AUR Moldova Boris Volosatîi, fost deputat AUR în Parlamentul României, a susținut o declarație de presă în care a infirmat anunțul făcut de la București.

Surpriza PPDA

Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea pragul de 5% în niciun sondaj, deși începuse să crească în preferințele alegătorilor, a înregistrat un scor de 5,62%.

Partidul Democrația Acasă (PPDA) este condus de Vasile Costiuc, profesor de istorie și geografie. El a ajuns vizibil pe scena politică de la Chișinău abia în acest an, când Coștiuc a devenit partenerul moldovean al lui George Simion.

Principalul partener al acestui partid a fost AUR și liderul său, George Simion, care a făcut campanie activă pentru „Democraţia Acasă” pe TikTok și pe alte rețele sociale.

Partidul Maiei Sandu a obținut peste 50% din voturi

Conform rezultatelor anunțate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanță de PAS, cu 24,17%.

Pe poziția a treia s-a clasat Blocul Electoral „Alternativa” al primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a obținut 7,96% din voturi.

Renato Usatâi, fostul primar al orașului Bălți, a intrat în parlament cu formațiunea lui „Partidul Nostru” – 6,2%. Ultimul partid care a depășit pragul electoral este Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc (5,62%).