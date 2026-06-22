AUR va arăta că este „un partid responsabil” dacă votează Guvernul Veștea, spune Sorin Cîmpeanu după negocieri: „Nu s-a discutat despre funcții”

Discuția dintre premierul desemnat și AUR a fost una „constructivă, în care s-a înțeles nevoia României de a avea un Guvern stabil”, a declarat senatorul PNL Sorin Cîmpeanu, propus să preia Ministerul Apărării, care a participat alături de Adrian Veștea la întâlnirea cu reprezentanții partidului condus de George Simion.

„Mă aștept să se înțeleagă că România își va urma parcursul european și parcursul de stat NATO, parcursul de stat democratic, să înțeleagă toate partidele responsabile, care vor vota guvernul în seara asta, cel mai probabil, dacă nu mâine”, a declarat Cîmpeanu la Parlament, unde a fost văzut intrând în biroul liderului PSD.

El susține că în discuția cu reprezentanții AUR au fost abordate „unele aspecte de ordin economic, pe care le va anunța premierul desemnat”.

„Mi-a lăsat senzația unei discuții constructive. Dacă mă înșel, să fie păcatul meu (…). Au fost cerute măsuri economice, care vor fi analizate, și premierul va face un anunț (…). Nu s-a discutat despre funcții. S-a discutat de nevoia unor măsuri economice pe care partidul pe care îl reprezintă le consideră necesare și benefice pentru România – și acest lucru l-am apreciat ca fiind constructiv”, a adăugat liberalul, parte a taberei care s-a delimitat de poziția PNL și îl susține pe Adrian Veștea.

Sorin Cîmpeanu, despre așteptările AUR

El a spus că AUR s-ar comporta ca „un partid responsabil” dacă ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea și a vorbit despre așteptările partidului condus de George Simion.

„Așteptările sunt de a introduce acele măsuri economice în programul de guvernare, printr-o declarație a premierului, care ține strict de premier, dacă va aprecia acceptabil, benefic pentru țară, și, de asemenea, este fair (corect, n.r) din partea noastră să înțelegem că dacă AUR este un partid care contribuie la deblocarea acestei situații și la instalarea unui Guvern stabil este un lucru bun pentru România și asta caracterizează un partid responsabil”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.

După discuția dintre AUR și premierul desemnat, George Simion a declarat că parlamentarii AUR nu vor vota guvernul Veștea decât dacă președintele Nicușor Dan își va retrage public „linia roșie” prin care i-a numit pe cei de la AUR extremiști.