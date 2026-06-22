George Simion, anunțul momentului, după întâlnirea cu Adrian Veștea

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR, George Simion, a făcut declarații luni seară, la sediul AUR, după întâlnirea cu premierul desemnat, Adrian Veștea.

George Simion a spus că nu va vota guvernul Veștea decât dacă președintele Nicușor Da își va retrage public linia roșie prin care i-a numit pe cei de la AUR extremiști. În același timp, într-un final paradoxal, George Simion și-a încheiat intervenția spunând că Nicușor Dan nu e un președinte legitim, precizând că AUR va continua pocedura de suspendare, pentru care în prezent partidul nu are suficiente voturi.

„La sediul Partidului AUR a venit premierul desemnat de către Nicuşor Dan pentru a ocupa funcţia de prim-ministru, împreună cu câţiva dintre miniştri, ministrul Apărării, ministrul Energiei. Cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament şi primul partid în preferinţele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem nişte restricţii din partea preşedintelui republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veştea. Nicuşor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR”, a declarat George Simion, după întâlnirea cu Adrian Veştea.

„Considerăm că sunt complet nefondate şi de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi prooccidentali. Aşteptăm din partea lui Nicuşor Dan nişte clarificări înainte de votul de astăzi, de la 21.30”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR a subliniat că nu a cerut funcții. „Nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere, am vrut implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp”, a președintele Alianței pentru Unirea Românilor.

„Noi mergem cu suspendarea lui Nicușor Dan mai departe”, a mai spus Simion.

Dacă până la ora 21:30 Nicușor Dan nu face clarificările solicitate, parlamentarii AUR vor ieși din sala de plen în momentul votului pentru Guvernul Veștea, a adăugat el.

Mai devreme, premierul desemnat, Adrian Veștea, anunțase că luni seară va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, la invitația acestuia din urmă, liberalul punctând că este „un om al dialogului” și înțelege responsabilitatea de a pune capăt „haosului politic”.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a explicat Veștea, într-o postare pe Facebook.

Liderul AUR declarase anterior că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că cei din AUR sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.

Simion a afirmat, într-o conferință de presă, că, „dacă va exista un vot” pentru această guvernare în seara de luni, parlamentarii AUR vor ieși din sală.

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După ce George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul, PSD analizează în aceste momente dacă amână plenul programat în Parlamentul României la ora 21.30.