AUR vrea ca 2026 să fie „Anul Americii în România” şi îl numește pe Trump „cel mai important lider politic la nivel global”

Partidul condus de George Simion cere Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul în care SUA aniversează 250 de ani de existenţă. AUR susţine că deciziile politice, strategice şi economice ale lui Donald Trump au avut impact direct asupra „apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil”.

Într-un comunicat de presă de luni, AUR spune că relaţia României cu SUA este „esenţială” pentru suveranitatea naţională, dar şi că „orice decizie majoră adoptată de Bucureşti trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

„Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană”, arată un comunicat de presă al partidului AUR, prin care formaţiunea politică propune ca anul 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”.

Mesajul vine la două zile după ce Nicolas Maduro, președintele în vârstă de 63 de ani al Venezuelei, a fost capturat în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane. El era la putere de mai bine de un deceniu, perioadă în care țara sud-americană a cunoscut o involuție dramatică spre autoritarism și s-a confruntat cu o prăbușire a nivelului de trai

Pentru a marca „Anul Americii în România, AUR anunţă că va organiza conferinţe, dezbateri publice, evenimente culturale sau educaţionale dedicate tinerilor, pentru a transmite „un mesaj clar de respect și prietenie față de națiunea americană și poporul american”.

Argumentele AUR pentru „Anul Americii în România”

În documentul transmis presei, AUR susţine că noua Strategie de Securitate a Statelor Unite este o dovadă că SUA „își asumă explicit rolul de principal apărător al libertăților politice, al democrației și al libertății de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune”.

În acelaşi document, partidul susţine că relaţia României cu SUA este „esențială pentru menținerea pluralismului politic, a libertății de opinie și a suveranității naționale”, dar şi că „orice decizie majoră adoptată de București în acest context – inclusiv în ceea ce privește evoluțiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

AUR susţine că declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” ar ajuta la consolidarea relaţiei strategice dintre cele două state şi chiar la promovarea cooperării economice şi a investiţiilor în România.