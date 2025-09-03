AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament, condusă de partid / În ce constă demersul 

Senatorul AUR Titi Stoica a cerut Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României autosesizarea și aducerea la audieri a premierului Ilie Bolojan, au declarat surse parlamentare din mai multe partide pentru HotNews. Stoica a confirmat demersul, într-o discuție cu HotNews.

Conform procedurii, după solicitarea unui punct de vedere oficial din partea premierului, urmează ca Ilie Bolojan să primească și invitația oficială pentru audieri.

Senatorul care vrea să îl aducă la audieri pe Ilie Bolojan: „Au fost 5 voturi pentru”

Contactat miercuri de HotNews, senatorul AUR Titi Stoica a confirmat că a început procedurile pentru a-l aduce la audieri în Senat pe premierul Ilie Bolojan. El a susținut că, din punctul său de vedere, „Guvernul nu trebuia să forțeze lucrurile” și să își asume răspunderea pe 5 proiecte de lege în Parlament.

„Am supus la vot în cadrul comisiei. Au fost 5 voturi pentru, 2 împotrivă, cei de la USR, și încă 3 care nu au votat. Vrem să îl convocăm pe premier și pe secretarul general al Guvernului (n. red.: Radu Oprea, PSD) să ne explice de ce au forțat lucrurile când puteau să respecte procedura parlamentară. Asta transformă Parlamentul într-o anexă a Guvernului”, a declarat Stoica pentru HotNews.

„Finalitatea demersului, dacă se constată de către membrii comisiei prin vot că a fost un abuz de putere, după aceea o să uzitam de căile legale pe care le avem, în speță plângere penală pentru abuz în serviciu”, a adăugat senatorul.

Titi Stoica a mai susținut și că se așteaptă ca membrii comisiei care sunt parlamentari ai puterii să blocheze procedura de adoptare a unui raport împotriva premierului Bolojan.

Ce prevede regulamentul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor

În regulamentul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României se precizează că organismul poate desfășura „anchete parlamentare”.

„Comisia poate solicita Biroului permanent efectuarea unei anchete parlamentare, în limitele competențelor sale materiale, cu aprobarea Senatului (…). Biroul permanent decide asupra cererii, precum și dacă raportul se supune dezbaterii și aprobării Senatului”, conform regulamentului.

„Persoanele invitate pentru audiere sunt înștiințate despre aceasta cu cel puțin 5 zile înainte”, se precizează în același document.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senat este condusă de AUR

Comisia care vrea să îl aducă pe premierul Ilie Bolojan la audieri este condusă de senatorul AUR Nicolae Vlahu. Vicepreședinte este Cristian Bem (SOS România), iar secretar Titi Stoica (AUR), care a și inițiat procedura.

Membri în comisie mai sunt: Mariana Aldea (neafiliată, aleasă pe listele POT), Monica Anisie (PNL), Ionuț Ciuperceanu (PSD), Silviu Coșa (PNL), Cseke Atilla (UDMR), Daniel Fenechiu (PNL), Daniel Gheorghe (PSD), Cătălin Graur (PSD), Aurel Oprinoiu (USR), Ștefan Pălărie (USR), Cornel Resmeriță (PSD) și Ioan Stan (PSD).

Avizele și rapoartele comisiei se aprobă cu votul majorității, conform regulamentului. Așadar, sunt mici șansele ca un raport negativ asupra activității premierului Ilie Bolojan să fie adoptat.