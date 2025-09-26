Aurul a depășit vineri 524 lei/gram la BNR. E un moment bun pentru a cumpăra?

Cotația aurului a mai urcat vineri cu 2 lei la cursul oficial al BNR, ajungând la 524 de lei gramul, ceea ce îl face foarte atractiv ca investiție.

De regulă, în perioade de criză sau turbulențe aurul crește, fiind considerat un activ de refugiu. Cumpărarea de aur poate fi decizie inteligentă pentru anumite tipuri de investitori, dar are și dezavantaje de luat în calcul.

Dezavantajele achiziției de aur

Nu produce venituri pasive (dividende sau dobânzi), spre deosebire de acțiuni sau obligațiuni sau investiții în imobiliare.

Acum prețul e destul de ridicat. E posibil ca prețul să coboare și să pierzi, așa cum la fel de bine s-ar putea să și urce.

Dacă alegi aurul fizic, vei avea costuri suplimentare pentru depozitare, asigurare și tranzacționare – uneori chiar și un comision de 4-10% la cumpărare/vânzare.

Prețul aurului poate fi volatil; uneori scade brusc dacă crește încrederea în piețele financiare sau dobânzile bancare.

Există riscul pierderii sau furtului dacă nu este depozitat corespunzător

Pe termen lung, acțiunile au performat mai bine decât aurul: randamentul mediu al aurului este sub cel al pieței S&P 500, de exemplu.

Cum poți practic cumpăra aur de investiții, care sunt avantajele și estimările privind prețul lui viitor, dar și sfaturi practice, articole interesante și cronici ale celor mai noi apariții de cărți economice poți afla abonându-te la newsletterul ExonoMix, trimis în fiecare joi dimineața.