Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979. Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare

Aurul a depășit în premieră pragul de 4.000 de dolari pe uncie și continuă să crească. În ultimele șapte zile de tranzacționare, metalul galben a crescut cu peste 200 de dolari, sau aproape 6%, iar creșterea de la începutul anului este de aproximativ 51%.

Aurul este pe cale să înregistreze cea mai puternică creștere anuală din 1979. Goldman Sachs și-a majorat previziunile pentru metalul prețios, estimând că acesta va ajunge la 4.900 de dolari pe uncie până în decembrie 2026.

Motivele creșterii

Incertitudinea politică globală generalizată este cea care susține creșterea aurului: „Cererea de aur ca refugiu sigur a crescut săptămâna aceasta, în mare parte din cauza închiderii prelungite a guvernului SUA, existând puține semne că impasul politic din Congres se va încheia în curând”, au declarat participanții la piață. „Pariorii pe reduceri suplimentare ale ratelor dobânzii de către Fed au susținut piețele metalelor, atenția fiind concentrată asupra unei serii de discursuri ale oficialilor Rezervei Federale, așteptate să aibă loc în această săptămână, solicitând îndrumări suplimentare”, au adăugat aceștia, citați de cotidianul Naftemporiki.

Crizele din SUA, Franța și Japonia

Prețul metalului prețios a crescut anul acesta mai mult decât în ​​timpul pandemiei și al recesiunii din 2007-2009. De la șocul inflaționist din 1979, aurul nu a mai crescut atât de mult într-un an.

Deși de data asta nu a existat nicio perturbare similară. Aurul a crescut vertiginos și din cauza temerilor că președintele Trump ar putea răsturna ordinea economică postbelică susținută de dolarul american.

De asemenea, presiunea Casei Albe asupra Rezervei Federale pentru a reduce ratele dobânzilor amenință independența unuia dintre bastioanele sistemului financiar. Dolarul american a avut o primă jumătate de an printre cele mai slabe din ultimii 50 de ani.

Incertitudinea este alimentată și de criza politică din Franța, care s-a agravat după demisia bruscă a prim-ministrului Sébastien Lecornu. Președintele Macron ar putea convoca alegeri parlamentare anticipate, pe fondul apelurilor tot mai frecvente din partea extremei drepte și a stângii pentru o schimbare de guvern.

În Japonia, Sanae Takaichi a fost aleasă lidera Partidului Liberal Democrat, aflat la guvernare, și se pregătește să devină prima femeie prim-ministru a țării.

„Porumbelul fiscal” Takaichi este așteptat să aplice un program bazat pe stimulente fiscale sporite și reduceri de impozite.

„Valul de incertitudine politică din lumea dezvoltată, combinat cu tensiunile geopolitice, i-a menținut pe investitori concentrați asupra aurului”, spun participanții la piață.

Aurul devine mai sigur decât dolarul

Băncile centrale au cumpărat 415 tone de aur în prima jumătate a anului, potrivit Consiliului Mondial al Aurului, iar mulți analiști se așteaptă ca achizițiile să continue.

„Este foarte îngrijorător faptul că investitorii încep să vadă aurul ca pe un activ mai sigur decât dolarul”, spune Ken Griffin, directorul general al Citadel.

Oamenii caută modalități de a-și «dedolariza» eficient portofoliile

„Observăm o creștere semnificativă a altor active în raport cu dolarul, pe măsură ce oamenii caută modalități de a-și «dedolariza» eficient portofoliile sau de a reduce riscul ”, a declarat Griffin într-un interviu acordat Bloomberg.

Investitorii se orientează adesea către mărfuri precum aurul, monede refugiu precum francul elvețian sau active legate de creșterea altor economii, căutând protecție față de ceea ce era considerat cândva cel mai puternic activ al lumii: dolarul.

Giganții de pe Wall Street încep să își exprime îngrijorarea cu privire la această tendință , care ar putea marca un punct de cotitură și declanșa schimbări globale.

Factorul China

În același timp, banca centrală a Chinei și-a majorat rezervele de aur în septembrie, extinzându-și achizițiile pentru a unsprezecea lună consecutiv.

Rezervele de aur ale Băncii Populare Chineze au totalizat 74,06 milioane de uncii la sfârșitul lunii septembrie, în creștere față de 74,02 milioane în luna precedentă. Valoarea rezervelor de aur ale PBOC a crescut, de asemenea, semnificativ în septembrie, pe fondul unei creșteri a prețurilor metalelor prețioase.

Americanii nu se mai sătură de aur, scrie și Wall Street Journal. Costco, care a început să ofere lingouri de aur anul trecut online și în câteva magazine, a epuizat stocul în câteva ore. Consumatorii au evaluat aurul ca o investiție mai bună decât acțiunile și fondurile mutuale, pentru prima dată în ultimul deceniu, potrivit unui sondaj Gallup.