Aurul nu mai e activ de refugiu: China l-ar vrea bulă speculativă

Creșterea explozivă – și scăderile la fel de spectaculoase – ale prețului aurului aduc în prim-plan un factor la care nimeni nu s-a gândit până de curând: China.

Analiștii văd o activitate speculativă intensă a investitorilor chinezi în spatele volatilității din ultimele săptămâni, secretarul Trezoreriei americane, Scott Besant, vorbind despre mișcări „neregulate” care amintesc de speculațiile clasice, scrie presa elenă..

Pe 29 ianuarie, prețul aurului a crescut la un nivel record de 5.594 de dolari pe uncie, pentru a scădea cu aproape 10% chiar a doua zi – cea mai mare scădere din ultimele decenii.

De atunci, metalul prețios s-a chinuit să mențină un nivel stabil peste 5.000 de dolari, fluctuațiile zilnice asemănându-se mai mult cu o tranzacție speculativă decât cu un „refugiu sigur” clasic. Vineri dimineață, a scăzut din nou sub acest nivel.

Dublarea ETF-urilor și „explozia” contractelor futures

Conform datelor de la Capital Economics, deținerile în ETF-uri chinezești legate de aur s-au mai mult decât dublat de la începutul anului 2025. În același timp, volumele tranzacțiilor cu contracte futures au crescut brusc.

Pe bursa de mărfuri chineză, Shanghai Futures Exchange, volumele medii zilnice de la începutul anului se apropie de 540 de tone, după recordul din 2025, cu 457 de tone pe zi. Intensitatea mișcărilor a determinat chiar și Bursa de Aur din Shanghai să crească în mod repetat cerințele de marjă, încercând să limiteze volatilitatea.

Analiștii subliniază că utilizarea sporită a efectului de levier – în ciuda creșterilor succesive ale marjelor – amplifică fluctuațiile abrupte. După cum avertizează aceștia, utilizarea tot mai mare a contractelor futures și a efectului de levier nu indică faptul că investitorii caută „siguranță”, ci că se poziționează mai agresiv.

De la „adăpost” la instrument tactic

Participarea sporită a investitorilor chinezi nu este o coincidență. Într-o economie în care opțiunile de investiții pentru gospodării sunt limitate, cu piața imobiliară în recesiune și rate ale depozitelor apropiate de 1%, aurul se impune ca o alternativă credibilă.

Conform ANZ Research, aurul reprezintă în prezent aproximativ 1% din activele gospodăriilor chineze, o cifră care se așteaptă să crească la 5% în viitorul apropiat. Percepția că acesta acționează ca o „poliță de asigurare” stimulează cererea, în special într-un mediu cu prețuri scăzute ale proprietăților.

În același timp, există o dimensiune strategică. Ca parte a politicii mai ample de dedolarizare, Beijingul își consolidează poziția în domeniul aurului. Datele Trezoreriei SUA arată că deținerile chineze de obligațiuni americane au scăzut la 682 de miliarde de dolari (noiembrie 2025), în scădere cu 11% față de anul precedent.

În același timp, Banca Populară Chineză și-a majorat rezervele de aur timp de 15 luni consecutive până în ianuarie, aducând-le – conform rapoartelor – la aproximativ 2.300 de tone.

Bulă sau nouă normalitate?

Imaginea de ansamblu rămâne complexă. Factori precum așteptările privind ratele dobânzilor din SUA și tensiunile geopolitice continuă să susțină cererea de metale prețioase. Cu toate acestea, amploarea implicării Chinei pare să acționeze ca un multiplicator de volatilitate.

Dezbaterea se mută acum de la faptul dacă aurul este un refugiu sigur la faptul dacă piața chineză umflă o nouă bulă speculativă. Dacă îndatorarea continuă să crească și intervențiile de reglementare se intensifică, nu este imposibil ca următoarele mișcări să fie la fel de accentuate – fie în creștere, fie în scădere.

În orice caz, China demonstrează că nu este doar un cumpărător major de aur. Este, din ce în ce mai mult, cel care vrea să dea tonul pe piețele globale.