Fierbere în sistemul judiciar. „Forțe nevăzute îi mută pe tabla de șah”

Pentru prima oară în România, este posibil ca numirea noilor conduceri la Parchete să însemne, de fapt, păstrarea puterii, aproape în bloc. Foști șefi ai marilor Parchete sunt pregătiți să-și conserve influența, prin mutarea de pe o poziție de conducere pe alta.

În orice instituție, la schimbarea conducerii, câștigătorii sunt, în mod tradițional, cei noi. Cei care vin, nu cei care pleacă. Cei numiți sunt cei care-și asumă răspunderea, iar cei care își termină mandatul, o predau.

Mai mulți procurori cu care HotNews a discutat susțin că, prin schimbările care urmează la vârful Parchetului General, DNA și DIICOT, în realitate puterea se va conserva în mâna acelorași oameni care conduc acum principalale instituții de investigare juridiciară din România. Din cauza sensibilității subiectului, magistrații au discutat confidențial.

Actualul șef al DNA, Marius Voineag, și procurorul general Alex Florența nu mai candidează pentru noi mandate. Însă candidează pentru funcții de adjuncți.

Voineag este unicul pretendent pentru un post de adjunct al procurorului general. Pentru funcția de procuror general candidează Bogdan Pîrlog, procurorul din Europa cu cele mai multe cercetări disciplinare, și șefa DNA Iași Cristina Chiriac, subordonata lui Voineag.

Pentru postul de procuror-șef al DNA lăsat liber de Voineag sunt trei candidați, între care Tatiana Toader, adjunctă a lui Voineag, dată cu șanse în sistem pentru a prelua funcția.

Procurorul general Alex Florența vrea să rămână și el la vârful Parchetelor și candidează pentru o funcție de adjunct al DIICOT.

„Cine a gândit schema asta a fost foarte iscusit”

Cum se vede mișcarea din interiorul justiției?

Unele dintre mesajele magistraților pentru HotNews circulă și între procurori.

„La cum arată aceste candidaturi, nu există vreo speranță de îmbunătățire a activității parchetelor”, a spus unul dintre procurori.

„Marius Voineag este principalul câștigător. El va putea controla DNA în continuare. Are procurori apropiați. Iar din noua poziție de la Parchetul General va controla masiv, inclusiv dosarele cu magistrați. Le va securiza. Cine a gândit schema asta a fost foarte iscusit”, a spus un alt procuror.

De ce candidează Voineag singur pentru poziția de adjunct al procurorului general? „Oamenii se tem să candideze”, susține un magistrat.

Sau există candidaturi fără șanse, dar cu simbolistică, spune un alt procuror: „Pîrlog, care candidează pentru procuror general și ca șef la DIICOT, este cel mai pregătit dintre ei, dar e un kamikaze. Se duce pentru spectacol, dar foarte bine face, e nevoie”.

Un alt procuror vorbește despre un „semnal oribil pentru parchete” și rezumă: „Realmente, niste forțe nevăzute îi miscă coordonat de pe o zi pe alta pe procurorul general, pe șeful DNA sau pe ceilalți sefi de parchete de pe o pozitie pe alta, ca pe tabla de șah. Și Ministerul Public este o categorie constituțională”.

Procurorii cu care a discutat HotNews mai spun că după ziua de luni, când au fost anunțate candidaturile pentru marile parchete, a rămas și marea dezamăgire legată de lipsa unui semnal de la Cotroceni.

„Nicușor Dan s-a văzut la Cotroceni cu mai mulți procurori. Unii dintre ei i-au cerut expres să dea un mesaj de încredere în sistem. Un mesaj care să îi încurajeze pe procurori să candideze pentru conducerile Parchetelor. Și nimic. Liniște”, a mai spus unul dintre procurori care au discutat cu HotNews.