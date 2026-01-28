Australia riscă furia Chinei și cere înapoi un port important pe care l-a concesionat pentru 99 de ani

Australia s-a angajat să readucă sub controlul său un port-cheie din nord, concesionat pentru 99 de ani unei companii chineze, a declarat miercuri prim-ministrul Anthony Albanese, după ce trimisul Beijingului la Canberra a avertizat asupra unor posibile represalii comerciale, transmite Reuters.

Guvernul Teritoriului de Nord, una dintre regiunile federale ale Australiei, a concesionat în 2015 Portul Darwin companiei chineze Landbridge pentru 506 milioane de dolari australieni (353 milioane de dolari, la cursul de schimb de astăzi), o decizie criticată de Statele Unite. Suma a fost de 25 de ori mai mare decât profitul obținut de port în anteriorii doi ani.

Atribuirea contractului prin licitație a avut loc la doar câțiva ani după ce Statele Unite au dislocat la Darwin primul contingent dintr-un grup de pușcași marini americani desfășurat prin rotație. În prezent, SUA și Australia extind baze aeriene în nordul Australiei pentru a găzdui bombardiere americane.

Aflat miercuri într-o vizită oficială în Timorul de Est, Albanese a declarat că guvernul său a transmis clar că dorește ca portul să revină sub control australian.

„Suntem hotărâți să ne asigurăm că acel port revine în mâini australiene, pentru că acest lucru este în interesul nostru național”, a subliniat el.

Proprietarul portului, subsidiara Landbridge Australia, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, dar a declarat în noiembrie că portul se află într-o poziție financiară solidă.

Avertismentele Chinei privind declarațiile premierului australian

Xiao Qian, ambasadorul Chinei la Canberra, le-a spus miercuri jurnaliștilor la o conferință de presă anuală că Beijingul va „lua măsuri pentru a proteja interesele companiei chineze”, dacă acesteia i se impune să renunțe la concesionare.

„Dacă Landbridge ar fi forțată să părăsească acel port, cred că acest lucru ar putea afecta și investițiile, cooperarea și comerțul substanțiale dintre companiile chineze și acea parte a Australiei”, a declarat Xiao, citat de Australian Broadcasting Corporation.

Nu este pentru prima dată când Xiao critică promisiunea electorală făcută anul trecut de Albanese de a readuce în proprietate locală portul nordic cu o poziție strategică.

„China dorește să reitereze că întreprinderea chineză relevantă a obținut concesiunea pentru Portul Darwin prin mecanisme de piață”, a declarat și Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, la o conferință de presă obișnuită la Beijing.

„Drepturile și interesele lor legitime ar trebui protejate pe deplin”, a subliniat acesta.