Austria expulzează patru diplomați ruși, „în baza constatărilor serviciilor de securitate”

Ministerul de Externe al Austriei a anunțat vineri că expulzează patru diplomați ruși detașați la Viena, din cauza unor „activități incompatibile cu statutul lor diplomatic”, o formulare utilizată de obicei pentru a face referire la spionaj, relatează Reuters.

„În baza constatărilor serviciilor austriece de securitate, Ministerul de Externe al Austriei a luat măsuri împotriva a patru diplomați ruși aflați la Viena”, a precizat ministerul într-un comunicat, adăugând că aceștia au fost declarați persoane non grata și li s-a ordonat să părăsească țara.

Trei dintre aceștia lucrau la Ambasada Rusiei în Austria, iar al patrulea făcea parte din delegația rusă la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), unde se ocupa de securitatea militară și de controlul armamentului, potrivit explicațiilor oferite de MAE austriac.

Prin această măsură, numărul diplomaților ruși expulzați de Austria începând din 2020 ajunge la 18. Deși Austria este o țară neutră din punct de vedere geopolitic, nefiind membră a NATO, guvernele sale au susținut Ucraina de când Rusia a declanșat invazia pe scară largă în 2022.

Ambasada Rusiei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Austria a făcut un comentariu atipic la precedenta expulzare de diplomați ruși

Deși Austria nu comentează de regulă detaliile unor astfel de expulzări, la precedenta expulizare din luna mai, când a declarat persoane non grata trei diplomați ruși, autoritățile au declarat că măsura a fost luată din cauza unei „păduri de antene” instalate pe acoperișurile clădirilor diplomatice rusești, care ar fi putut fi folosite în scopuri de spionaj.

Viena este un important centru diplomatic, găzduind OSCE și organizații ale Organizației Națiunilor Unite, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Țări mari precum Rusia și Statele Unite au adesea ambasadori separați acreditați în Austria, la OSCE și la organizațiile ONU, fiecare conducând o ambasadă sau o misiune diplomatică.

Viena, care a fost împărțită în sectoare controlate de Aliați după cel de-Al Doilea Război Mondial, are de multă vreme reputația unui adevărat cuib de spioni. Prezența diplomatică numeroasă oferă posibilitatea detașării unor agenți de informații sub acoperirea imunității diplomatice.