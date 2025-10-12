LIVE: Austria-România, meci decisiv pe Arena Națională. Tricolorii, încurajați de aproximativ 35.000 de fani

România și Austria joacă, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Este un meci crucial pentru naționala de fotbal, care speră la o victorie pentru a-și asigura locul 2 în grupă.

Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă, transmite Golazo.ro. Și asta, în timp ce șansele României de obține locul 2 în grupă au crezut după egalul dintre Bosnia și Cipru, scor 2-2.

Echipa de start a României: I Radu – Rațiu, M Popescu, Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Golazo.ro scrie că Lucescu a oferit o surpriză prin selecția sa. Mizează pe Vlad Dragomir la mijlocul terenului, lângă Marius Marin! Mijlocașul lui Pafos are doar două selecții la naționala mare a României.

