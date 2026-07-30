Autoarea unui bestseller New York Times desființează producătorii filmului bazat pe roman: „Nu mai vreau să aud niciodată despre acesta”

Scriitoarea americană Tomi Adeyemi, autoarea romanului „Children of Blood and Bone”, afirmă că viitorul film realizat de studioul Paramount după cartea sa a fost „cel mai îngrozitor lucru” prin care a fost nevoită să treacă vreodată și că nu vrea să mai audă niciodată nimic despre acesta, relatează revista Variety.

Cartea apărută în 2018 a fost romanul de debut al lui Adeyemi și primul volum din trilogia „Legacy of Orïsha”. Aceasta o urmărește pe eroina Zélie Adebola în încercarea sa de a readuce magia în regatul african Orïsha, după ce clasa conducătoare a suprimat cu brutalitate comunitatea practicanților magiei din care face parte Zélie.

Romanul a debutat pe primul loc în clasamentul New York Times al cărților de ficțiune pentru tineri adulți și a fost tradus și în România de către Editura Epica sub titlul „Urmașii de sânge și os”.

Adeyemi, a fost și coautoare a scenariului filmului bazat pe roman, care urmează să apară în cinematografe în data de 15 ianuarie a anului viitor. Ea vorbise anterior despre faptul că nu va urmări lungmetrajul în care vor juca actori cunoscuți precum Idris Elba, Cynthia Erivo, Viola Davis, Regina King sau Amandla Stenberg.

Scriitoarea spune că a plecat plângând de pe platourile de filmare

„Ceea ce urmează să vă spun nu este un secret pentru oamenii implicați”, a reiterat Adeyemi într-un nou mesaj video publicat pe rețelele sociale. „Este o realitate cu care trăiesc de aproximativ un an și jumătate, iar toți cei implicați, cel puțin cei aflați la cel mai înalt nivel, au fost informați despre această realitate și nu au făcut nimic pentru a îmbunătăți situația. Dacă e ceva, au făcut doar să mă antagonizeze și mai mult, iar eu accept asta. Dar accept și faptul că, dacă nu spun nimic, cred că lucrurile vor deveni și mai rele”, a continuat ea.

Adeyemi a susținut că a plecat „cu respirația tăiată și plângând în hohote” de pe platoul de filmare al „Children of Blood and Bone” și că „încă este antagonizată în culise”. Reprezentanții lui Adeyemi, ai Paramount și ai regizoarei Gina Prince-Bythewood nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Variety.

„Nu voi vorbi despre ceea ce am îndurat pentru a duce la bun sfârșit trilogia pentru tineri adulți și nici despre tot ce am suferit sau am îndurat pentru ca această adaptare să devină realitate”, a spus Adeyemi.

„Voi vorbi doar despre ceea ce s-a întâmplat după ce am plecat de pe platoul propriei mele adaptări cinematografice, hiperventilând și plângând în hohote. Au existat mulți martori, deci nu este nici pe departe un secret. M-am întors în America și am suferit dureri somatice atât de severe și atât de multe atacuri de panică. Știam că situația era atât de gravă încât nu voi putea niciodată să văd acest film și, în cele din urmă, m-am împăcat cu acest gând”, a mai spus scriitoarea în vârstă de 32 de ani.

Tomi Adeyemi la lansarea din 2018 a romanului ei de debut, „Children of Blood and Bone”, FOTO: John Gibbins / Zuma Press / Profimedia

Adeyemi spune că s-a simțit forțată să reacționeze după apariția primelor imagini din film

„Însă, pe măsură ce filmul este promovat”, a continuat Adeyemi, făcând referire la trailer-ul lansat marți pentru lungmetraj, „și în timp ce eu continui să fiu antagonizată în culise, acolo unde speram să rămână toate aceste lucruri, mi-am dat seama că această realitate trebuie măcar făcută cunoscută, astfel încât voi să puteți înțelege cum acest film, la care am muncit pentru a face lumea puțin mai bună pentru noi cât timp suntem în viață, a ajuns să fie și cel mai îngrozitor lucru prin care am fost nevoită să trec vreodată”.

Variety amintește că Adeyemi a publicat la începutul acestei luni, într-un videoclip pe care între timp l-a șters de pe TikTok, ceea ce părea a fi o conversație de grup în care apărea și actrița Amandla Stenberg, cunoscută din serialul „Star Wars: The Acolyte”, anulat după doar un sezon de Disney, și alte producții.

Adeyemi a scris: „Să nu-mi mai folosești niciodată numele într-un interviu sau într-un videoclip. Să nu-mi mai trimiți mesaje. Să nu mă mai suni”. Potrivit Los Angeles Times, ea ar fi blocat-o apoi pe Stenberg pe rețelele de socializare.

Mesaj dur pentru producătorii lungmetrajului

În pofida sugestiei că ar exista un conflict cu Stenberg, Adeyemi nu a clarificat ce anume s-a întâmplat pe platourile de filmare ale „Children of Blood and Bone”.

„Nu mai vreau să vorbesc despre asta. Nici nu știu dacă este posibil”, a spus Adeyemi în noua înregistrare video publicată miercuri.

„Înțeleg că sunt o persoană publică și că acesta este un proiect de amploare internațională. Probabil că este inutil să public un astfel de videoclip. Chiar nu știu. Nu fac, de obicei, lucruri de genul acesta, dar înțeleg și că tăcerea îmi face durerea mult mai greu de suportat. Și chiar dacă este îngrozitor să împărtășesc toate acestea, este mai bine să le spun și să fie cunoscute și înțelese înainte să mă întâlnesc cu mulți dintre voi cu ocazia lansării noii mele cărți. Așa că vă rog să înțelegeți: nu mai vreau să aud niciodată despre acest proiect. Nu mai am nimic de spus despre oamenii care l-au făcut. Nu-mi mai pasă”, a continuat scriitoarea americană.

„Încerc să merg mai departe. Poate că această înregistrare va înrăutăți lucrurile, dar nu știu cum ar putea fi și mai rău de atât. Așa că voi spune atât și voi lăsa lucrurile să-și urmeze cursul”, a încheiat Tomi Adeyemi.