Cum explică protagonista din „The Acolyte” anularea serialului care a stabilit o premieră negativă

Amandla Stenberg, actrița principală a serialului „The Acolyte” din franciza „Star Wars”, spune că nu a fost surprinsă de anularea seriei după doar un sezon și că a fost nevoită să se confrunte cu un val de ură din cauza acesteia, relatează IGN.

Actrița americană în vârstă de 25 de ani a vorbit despre acest subiect într-o înregistrare video lungă pe care a publicat-o pe contul său de Instagram. Ea și-a exprimat recunoștința față de fanii care au susținut serialul, dar a spus totodată că acesta a fost tras în jos de un val de ură.

„Voi fi deschisă și voi spune că anularea nu este un șoc uriaș pentru mine. Bineînțeles că eram în bula propriei realități, dar, pentru cei care nu sunt la curent, a existat un val de ură cu care ne-am confruntat încă de când serialul a fost anunțat”, a spus ea.

The Acolyte a fost unul dintre cele 3 seriale Star Wars noi anunțate anul trecut de Lucasfilm și Disney la Star Wars Celebration, evenimentul său organizat pentru fanii din întreaga lume. Celelalte două au fost deja cunoscutul Ahsoka și Skeleton Crew, serialul cu Jude Law care urmează să fie lansat în streaming pe Disney+ în data de 3 decembrie (cel mai probabil 4 decembrie în România, din cauza diferenței de fus orar față de SUA).

Actrița principală din „The Acolyte” denunță un val de „ură și bigotism”

Deși toate cele 3 seriale, precum și noile filme Star Wars anunțate în aprilie anul trecut au avut parte de o recepție entuziastă din partea fanilor, Amandla Stenberg afirmă în înregistrarea sa video că The Acolyte s-a confruntat cu un val de ură „încă de când era doar un concept și nimeni nu l-a văzut”.

„Și atunci, am început să ne confruntăm cu un val pe care l-aș descrie drept de ură și bigotism hiper-conservator. Prejudecăți, ură și limbaj plin de ură la adresa noastră”, a subliniat actrița care în serialul le joacă pe surorile gemene Osha și Mae.

Stenberg consideră că reacțiile „hiper-divizive” față de serial au creat un efect de recul puternic împotriva sa, dar în același timp le-a mulțumit fanilor care au sprijinut seria și a spus că ei sunt „iubiți și apreciați” de echipa de producție.

Ea pare să fi șters între timp înregistrarea de pe contul ei de Instagram, dar o copie a sa a rămas pe Reddit, unde subiectul a fost dezbătut aprins.

Deși Lucasfilm nu a anunțat oficial anularea The Acolyte, informația a fost aflată „pe surse” mai devreme în cursul lunii august de presa de la Hollywood.

Având în vedere că și actorul sud-coreean Lee Jung-Jae, care îl joacă pe Maestrul Jedi Sol în The Acolyte, și-a exprimat ulterior regretul față de anularea serialului, pare cert că actorii și Leslye Headland, creatoarea acestui nou serial Star Wars, au fost informați cu privire la decizie.

„The Acolyte”, primul serial „Star Wars” live-action anulat de Lucasfilm și Disney

Lui Headland, care și-a început cariera în cinematografie ca regizoare de film (Bachelorette, About Last Night, Sleeping With Other People), i-au fost încredințate frâiele unui serial Star Wars după ce Russian Doll, o serie pe care a creat-o pentru Netflix alături de actrițele și cineastele americane Natasha Lyonne și Amy Poehler, s-a bucurat de un succes major în rândul fanilor și a fost pe larg lăudată de critici.

Însă serialul ei din „galaxia foarte, foarte îndepărtată” a marcat o premieră negativă pentru franciză: a devenit primul serial live-action anulat după doar un sezon, dintre cele care nu au fost gândite din start ca miniserii sau serii limitate (cum a fost de exemplu cazul pentru Obi-Wan sau The Book of Boba Fett).

De altfel, cei care au văzut The Acolyte vor ști că ultimul său episod se termină în coadă de pește cu un „teaser” major pentru un al doilea sezon. Iar Leslye Headland, care se descrie drept o „superfană a Star Wars”, vorbise înainte de premiera The Acolyte inclusiv despre un posibil sezon 3.

„Aceasta este slujba mea de vis. Spun trei [sezoane] fiindcă sper ca ei să mă lase să fac asta. Dar, dacă aș putea să pocnesc din degete, ar fi slujba mea până când mă retrag. Chiar nu pot să mă gândesc la un vârf creativ sau de carieră mai mare decât să lucrezi la Star Wars. Deci chiar mi-e bine, nu am nevoie cu adevărat să fac nimic altceva”, a declarat ea într-un interviu acordat celor de la Collider cu o săptămână înainte de premiera serialului.

Ratingurile noului serial „Star Wars” nu au fost pe măsura așteptărilor

Revista Variety scria în momentul în care a aflat despre anularea The Acolyte că vestea „vine deopotrivă ca un șoc”, având în vedere cât de puternic a insinuat finalul său un sezon 2, dar și „o surpriză nu atât de mare, dată fiind recepția nebunesc de diferită din partea fanilor și ratingurile mai mult decât puțin robuste”.

The Acolyte s-a bucurat de un start puternic când a fost lansat pe Disney+ la începutul lunii iunie, primele sale două episoade fiind urmărite de 4,8 milioane de ori în ziua premierei. A fost chiar cel mai bun debut în ceea ce privește ratingurile pentru orice serial lansat pe Disney+ anul acesta.

După 5 zile în streaming, The Acolyte a urcat până pe poziția a 7-a în ratingurile Nielsen, care măsoară popularitatea unor seriale în Statele Unite, și până pe 6 în săptămâna următoare. The Acolyte a ocupat aceste poziții în clasamentul seriilor originale lansate în SUA.

Însă interesul pentru noul serial Star Wars s-a disipat rapid și el a ieșit din clasamentul top 10 în a treia săptămână de la lansare. The Acolyte a revenit pe poziția a 10-a a clasamentului odată cu ultimul episod al sezonului, însă cele 335 de milioane de minute de vizionare au fost un minim pentru orice episod de încheiere al unei serii Star Wars, potrivit surselor din industrie.

Regizoarea Leslye Headland alături de Amandla Stenberg și Lee Jung-jae pe platourile de filmare ale serialului „The Acolyte”, FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

„The Acolyte” a fost „bombardat” cu recenzii negative pe IMDb

La scurt timp după premieră, serialul a fost ținta unei campanii de „bombardare” cu recenzii negative, după ce Headland și Stenberg au stârnit furia conservatorilor americani. Cele două au glumit într-un interviu viral acordat site-ului The Wrap că The Acolyte e „cel mai gay” titlu de până acum al francizei Star Wars.

Comentariile celor două i-au înfuriat și pe numeroși fani ai Star Wars și seria nu și-a mai revenit ulterior în ceea ce privește ratingurile. Evident, fanii Star Wars au avut și alte motive de nemulțumire.

The Acolyte are în prezent o notă medie de 4,1 / 10 din aproape 120.000 de recenzii publicate pe IMDb. Însă 54.000 (45,5%) dintre acestea sunt cu note de 1, o situație sugestivă pentru pentru reacția de furie pe care a provocat-o.

La fel ca rivalii de la HBO, Netflix sau Amazon Prime, Disney+ are standarde ridicate în ceea ce privește ratingurile pentru a reînnoi seriale cu bugete mari, a căror producție costă peste 100 de milioane de dolari pe sezon.

