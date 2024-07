Autobuzele, moda și traficul vara, pe Bulevardul Magheru, în imagini-document din vechiul București

Bulevardul Gheorghe Magheru şi bulevardul Nicolae Bălcescu, care se află unul în continuarea celuilalt, între Piaţa Romană şi Piaţa Universităţii sunt partea din vechea axă nord-sud Bucureştiului, care care apare în proiectele administraţiei locale din secolul al XIX-lea.

A fost felul în care municipalitatea acelor vremuri a mei eliberat Calea Victoriei, principalul drum de legătură între nordul și sudul orașul vreme îndelungată.

Ca să taie drum pentru noul bulevard, efortul s-a întins pe ani de zile și a presupus multe exproprieri și demolări.

Mai întâi, Magheru s-a numit lui Take Ionescu, a cărui statui trona acolo unde acum este una dintre dintre gurile de metrou de la Piaţa Romană. În faţa fostului magazin Leonida, exista un scuar în care se afla statuia lui Take Ionescu. Ulterior, segmentul dintre între Piaţa Romană şi intersecţia cu strada C.A. Rosetti a primit numele generalului Gheorghe Magheru și a devenit una dintre cele mai cunoscute străzi din București, chiar dacă este, cu singuranță, și unul dintre cele mai scurte: nici măcar un kilometru lungime nu are.

Mai mult, Magheru ajunsese, la un moment dat, unul dintre cele mai scumpe bulevarde din lume, Înl 2012, se afla pe locul 52 într-un top al celor mai scumpe 62 artere comerciale de pe Pământ. Azi e mai degrabă amintirea vagă a acelor vremuri.

