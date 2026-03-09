Autopsia oficială în cazul morții lui Navalnîi, publicată de susținătorii opozantului rus. „Nu îndeplinește niciun standard etic”

Susținătorii lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit într-o colonie penitenciară în urmă cu doi ani, au publicat detalii din autopsia oficială privind moartea sa, potrivit unor mesaje postate luni pe rețeaua X de Maria Pevcik, membră a echipei disidentului.

Maria Pevcik a spus că documentul a fost publicat cu permisiunea familiei lui Aleksei Navalnîi și cu scopul de a preveni o posibilă prezentare oficială senzaționalistă de către mass-media de stat rusă, scriu DPA și Agerpres.

Ea a spus că expertiza medico-legală de 270 de pagini a fost întocmită la mijlocul anului 2024, s-a aflat în posesia rudelor lui Navalnîi în ultimele 18 luni și a fost văzută de experți.

„Conținutul său nu îndeplinește niciun standard etic, nici măcar cel minim”, afirmă Maria Pevcik.

Autoritățile ruse au susținut mult timp că Navalnîi a murit din cauze naturale la vârsta de 47 de ani, pe 16 februarie 2024.

Familia și echipa sa afirmă că el a fost ucis și atribuie moartea sa președintelui Vladimir Putin.

La a doua comemorare a morții sale, văduva sa, Iulia Navalnaia, și ministrul german de externe, Johann Wadephul, au anunțat în marja Conferinței de Securitate de la Munchen că Navalnîi a fost otrăvit cu un puternic agent neurologic.

Ei au făcut referire la rezultatele de laborator care arătau otrăvirea cu o toxină cunoscută de la broaștele „săgeată” sud-americane, fără a prezenta rapoartele de laborator.

Rusia a respins acuzațiile familiei și ale politicienilor occidentali și a notificat obiecțiile sale către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). De asemenea, respinge acuzațiile de otrăvire a lui Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok în 2022, de pe urma căreia el și-a revenit.