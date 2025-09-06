Autoritățile din Ungaria interzic încă un marș Pride, la două luni după manifestația record pe care Viktor Orban a vrut să o anuleze

Poliția ungară a interzis un marș Pride programat să se desfășoare luna viitoare într-un oraș din sudul țării, dar organizatorii au insistat că nu se vor lăsa „reduși la tăcere” și vor merge mai departe cu evenimentul, transmite AFP.

În iunie, guvernul premierului Viktor Orban, care caută să reprime drepturile comunității LGBTQ, a interzis desfășurarea Budapest Pride – însă a fost sfidat de un număr record de oameni, care au participat totuși la evenimentul din capitala Ungariei.

Vineri seară, poliția ungară a anunțat că a interzis desfășurarea unui marș Pride care urma să aibă loc în 4 octombrie în orașul Pecs și pe care organizatorii îl descriu drept singurul mare eveniment de acest gen care se desfășoară în afara capitalei.

Autoritățile au invocat amendamentele aduse legilor și constituției în acest an, ce interzic organizarea unei adunări care promovează homosexualitatea.

Viktor Orban invocase „protecția copilului” pentru a justifica eforturile lansate de ani de zile cu scopul de a restrânge drepturile LGBTQ.

„Refuzăm să fim reduși la tăcere”

Interdicția „este o lovitură severă pentru comunitatea LGBTQ”, au declarat organizatorii, Diverse Youth Network, într-un comunicat, promițând totuși că vor merge înainte cu planificarea evenimentului din data de 4 octombrie.

„Refuzăm să fim reduși la tăcere. Nu vom fi intimidați. Nu vom permite ca drepturile noastre să fie călcate în picioare”, a declarat organizația neguvernamentală.

Decizia lui Viktor Orban de a interzice Budapest Pride în iunie a fost considerată un pas în spate major pentru drepturile LGBTQ în UE și a fost criticată de liderii blocului comunitar. Totuși, la eveniment au participat în cele din urmă peste 200.000 de oameni, potrivit organizatorilor.

Poliția a declarat că nu va lua măsuri împotriva participanților, dar primarul Budapestei a fost audiat luna trecută, ca suspect, pentru organizarea paradei. Dacă va fi acuzat și condamnat, el riscă până la un an de închisoare.

La o zi după Budapest Pride, Viktor Orban a acuzat Uniunea Europeană că le-a dat dispoziții politicienilor din opoziție să organizeze marșul „repulsiv și rușinos”, potrivit Reuters.