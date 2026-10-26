Autostrada de Centură A0 a Capitalei nu a mai fost deschisă luni. Atacuri dure între CNAIR și secretarul de stat care anunțase deschiderea

Circulația pe 13 kilometri din Autostrada Capitalei A0 Nord nu a mai fost deschisă luni, 26 octombrie, așa cum anunțase fostul secretat de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. Reprezentanții CNAIR spun că mai sunt lucrări de făcut și îl acuză pe Cosma de „dezinformare”. De cealaltă parte, fostul oficial susține că „lucrările erau pe ultimii câțiva metri” și acuză orgolii politice: „Nu e prima dată când asistăm la asemenea mizerii”.

Este vorba despre lotul 3 de 8,6 km – prima și singura autostradă construită de o firmă din China în România, dar și despre cei 4,4 km ai Lotului 4, finalizat de UMB încă din iunie și care a stat „muzeu” până acum, neputând fi folosit fără lotul adiacient. Odată deschisă circulația pe loturile 3 și 4 din A0 Nord, circa 83 de km din totalul celor 100 de km ai Autostrăzii de Centură A0 vor fi dați în trafic.

În urmă cu o săptămână, Horațiu Cosma (USR), secretar de stat în Ministerul Transporturilor până la instalarea Guvernului Niculescu, anunța „vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța”.

Luni însă circulația nu a mai fost deschisă, iar Lotul 3 se afla în continuare în lucru.

Ultimele imagini din dronă filmate în weekend, cu mai puțin de două zile înaintea termenului anunțat, arătau un tronson aproape finalizat, în care cosntructorul mai avea de montat doar parapete de protecție.

CNAIR: „Mai sunt lucrări de făcut”

„Încă mai sunt lucrări de făcut pe lotul 3 al A0 Nord. Ca atare, încă nu se poate deschide circulația în condiții de siguranță și confort. După finalizarea lucrărilor și după ce se va face recepția, vom anunța oficial data deschiderii circulației. Informațiile lansate în spațiul public de fostul secretar de stat în MTI Horațiu Cosma nu au ținut cont de realitatea din teren și au provocat dezinformarea opiniei publice”, a spus, luni, pentru Libertatea, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

HotNews a încercat să-l contacteze pe reprezentantul CNAIR pentru a afla mai multe detalii despre ce lucări mai sunt exact de finalizat și care este noua dată luată în calcul pentru deschiderea ciruclației, dar până la publicarea acestui material acesta nu a răspuns.

Fost secretar de stat acuză o amânare pe motive politice: „Deschiderea circulației era pregătită”

Horațiu Cosma, fostul secretar de stat USR din Ministerul Transporturilor care a gestionat activitatea pe rutier în urma ieșirii PSD din Guvernul Bolojan de la final de aprilie, a reacționat luni și a acuzat noul guvern că amână deschiderea „din orgoliu”.

„Planul era făcut, lucrările erau pe ultimii câțiva metri, iar deschiderea circulației era pregătită. Dar Grindeanu și Pistol (n.r. – șeful CNAIR, Cristian Pistol) au spus ”NU”. Au decis să mai tragă de timp câteva zile. Au decis că orgoliile lor politice sunt mai importante decât timpul pierdut în trafic, decât nervii și decât siguranța zecilor de mii de oameni care așteaptă să poată circula pe o autostradă modernă în jurul Bucureștiului”, a susținut Cosma.

El susține, pe baza ultimelor informații pe care le-a avut la dispoziție, că muncitorii „mai aveau câteva sute de metri de parapete de instalat pe corpul autostrăzii. Muncă de 2-3 zile. Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale.”

„De ce? Pentru că pot. Pentru că, în mintea lor, plăcerea bolnavă de a spune unui adversar politic ”nu ai avut dreptate” e mult mai importantă decât binele public pentru români. Aceeași români care le plătesc jet-urile private spre locații exotice.

Nu e prima dată când asistăm la asemenea mizerii. Am mai văzut filmul acesta, tot cu PSD în rolul principal, pe vremea când Grindeanu era premierul ”OUG 13”.

Autostrada Sebeș – Turda a fost finalizată și ținută închisă cu lunile. Atunci, celebra explicație era că „aluneci ca în baie”. Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva a fost reziliat la 99%, pe motiv că lucrarea ar fi fost un dezastru. Se circulă pe acolo de 7 ani fără probleme”, acuză Cosma.

Amânări succesive

Lotul 3, primul și singura autostradă construită de un constructor chinez în România, ar fi trebuit să fie gata de la finele anului trecut, conform declarațiilor din 2025 de la nivelul Ministerului Transporturilor.

„Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze”, spunea în urmă cu câteva zile fostul secretar de stat Cosma.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation)

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026)

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026) Stadiu fizic (octombrie 2026): 98%

(octombrie 2026): 98% Finalizare posibilă: Final de octombrie 2026

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în octombrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3(Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, a fost construit de UMB și finalizat în iunie-iulie 2026. Circulația va fi deschisă, însă, odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.