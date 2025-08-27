Autostrada de la București la Giurgiu: Contract nou, atribuit după revaluarea ofertelor / Variantele de traseu luate în calcul

O nouă autostradă de la București la Giurgiu va face legătura cu viitorul nou pod care va fi construit peste Dunăre. Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost atribuit din nou, după ce prima desemnare a unui câștigător la licitație a fost contestată. Proiectantul va analiza diferite variante de traseu, inclusiv una care ar putea funcționa parțial ca un al doilea inel de centură de autostradă pentru București pe zona de sud-vest.

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, miercuri, Asocierii ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (Leader), EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului de mare viteză București-Giurgiu.

Asocierea a fost desemnată câștigătoare pentru o ofertă de 33 milioane lei (fără TVA), iar contractul va putea fi semnat după încheierea perioadei legale în care pot fi depuse contestații, anunță CNIR.

Anunțul vine după ce inițial contractul fusese atribuit, în luna mai, asocierii de firme din România SC Proiect Construct Regiunea Transilvania (Lider)-Roads Design cu o ofertă de 31,2 milioane de lei. Decizia din primăvară a fost contestată, iar Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus reevaluarea ofertelor. După reevaluare, oferta Proiect Construct a fost respinsă, au declarat pentru HotNews.ro surse oficiale.

„Drumul de mare viteză București-Giurgiu este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât și posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obținerea finanțărilor europene”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Autostrada București – Giurgiu – variante de traseu / Sursă: CNIR

Mai multe variante de traseu luate în calcul. O variantă transformă șoseaua și într-o rută ocolitoare pentru București

O componentă a studiului de fezabilitate care va fi făcut va analiza mai multe variante de traseu.

Dintre acestea, o variantă care ar putea fi analizată este cea în care drumul de mare viteză București – Giurgiu să continue pe la sud-vest de Capitală și să ajungă până la Autostrada A1 București – Pitești, devenind pe o porțiune, practic, o parte dintr-un viitor inel 2 de centură de autostradă pentru București, explica anul trecut într-un interviu pentru HotNews.ro directorul CNIR.

„Vrem în analizele multicriteriale de traseu să analizăm conexiunea din (n.r. Autostrada București-Alexandria), unde noi am figurat un potențial nod; din a (centura) A0; din drumul radial de la Măgurele. Dar vreau să facem și o analiză, o conexiune cu A1, să vedem din punct de vedere al traficului ce ar însemna fiecare variantă.

Eu estimez că foarte mult trafic care vine de pe relația Giurgiu-București se duce spre Pitești, Sibiu ș.a.m.d. și atunci s-ar putea la un moment dat să reiasă mai rentabil să ducem acest București-Giurgiu până în A1, să nu venim până în (autostrada) Alexandria, ci din Alexandria îl ducem în A0, în A1 ș.a.m.d. Vreau să văd pe partea de trafic ce înseamnă să facem toate aceste variante. Le băgăm în modelul național de transport și simulăm pe fiecare să vedem unde atrage cel mai mult trafic și care ar fi fluxul preponderent”, explica Budescu.

„Practic, pe această zonă între (autostrada spre) Alexandria și A1 s-ar crea al doilea inel de autostradă. Aspect pe care eu l-am mai ridicat în diverse medii încă din 2021. Și aici fac o paranteză – la autostrada A0 actuală, în studiu de trafic pe care s-a licitat ea în 2017, când am venit eu în CNAIR, scrie că pe A0 Nord este necesar a 3-a bandă din 2025 și pe partea de sud din 2030”, mai spunea directorul noii companii de infrastructură.

De precizat că A0 Nord nu este complet gata nici acum, iar pe A0 Sud doar două din cele trei loturi au fost date în trafic.

„Ca să facem a treia bandă, ar trebui să utilizăm banda de urgență, să facem benzile mai înguste, să reducem viteza la 100km/h, nodurile oricum se vor aglomera, sunt destul de multe. Și atunci o soluție ar fi să gândim BIG cum zic americanii. Hai să vedem a 2-a variantă, dacă o putem face, pe unde o putem face și să o implementăm etapizat. Nu zice nimeni că trebuie să fie de mâine încă o centură, încă o autostradă. Vom analiza”, spunea Budescu.

Drum expres sau autostradă? Va avea trei benzi pe sens

Studiul de fezabilitate va determina și ce fel de drum de mare viteză va fi – drum expres sau autostradă. Asta va rezulta din studiul de trafic. Indicativul încă neoficial, dacă ar fi vorba de o autostradă, este A5, așa cum a fost mult timp în planurile mai vechi de la Transporturi.

„Eu cred că va ieși autostradă”, spunea Budescu, menționând că se va lua în calcul să fie o șosea de mare viteză cu câte trei benzi pe sens, un element mai rar întâlnit pe autostrăzile din România.