Avantajele utilizării unei platforme de curierat în locul unui singur curier

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 35.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Woot, partenerul Stup care te ajută să compari ofertele firmelor de curierat într-un singur loc și să o alegi pe cea mai potrivită nevoilor tale și clienților tăi. Și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

Livrarea rapidă și eficientă a comenzilor a devenit o necesitate pentru orice afacere online. Într-un mediu în care experiența post-comandă contează la fel de mult ca produsul în sine, alegerea serviciului de curierat influențează direct experiența clienților tăi.

Ce înseamnă, de fapt, o platformă de curierat?

O platformă de curierat (numită și platformă multicurier) este un broker de curierat, care adună mai mulți curieri într-un singur loc și îți permite să gestionezi toate livrările printr-o singură platformă.

Practic, fără să ai contracte separate cu fiecare curier, poți alege, pentru fiecare comandă, cea mai rapidă, cea mai ieftină sau cea mai convenabilă soluție de livrare.

Astfel, indiferent de nevoile clienților tăi, ai mereu soluția optimă la îndemână, fără să fii limitat la opțiunile unui singur partener de curierat.

Tot mai multe companii aleg să lucreze cu platforme de curierat în loc să se bazeze pe un singur curier. De ce? Hai să descoperim împreună principalele avantaje ale acestei opțiuni.

1. Fără volum minim de expedieri

Un avantaj important al utilizării unei platforme de curierat este că nu trebuie să ai un număr minim de colete pentru a beneficia de tarife avantajoase și servicii premium. Indiferent dacă trimiți un colet pe săptămână sau sute pe lună, ai acces la aceleași condiții preferențiale. Această flexibilitate este esențială mai ales pentru afacerile aflate la început sau pentru cele care au volume de livrare variabile în funcție de sezon.​

2. Ramburs rapid – banii în cont în 24 de ore

Un alt beneficiu major este viteza de decontare a plăților ramburs. Prin intermediul Woot.ro, rambursul aferent coletului tău este virat în contul tău bancar în termen de maxim24 de ore din momentul livrării la adresa destinatarului. Această viteză de procesare a plăților îmbunătățește fluxul de numerar și oferă o mai mare predictibilitate financiară pentru afacerea ta. ​

3. Costuri de transport optimizate

Folosind o platformă de curierat, poți compara în timp real tarifele mai multor curieri și alege cea mai avantajoasă variantă. În plus, beneficiezi de tarife reduse, chiar dacă afacerea ta este la început de drum.​

4. Risc operațional redus

Dacă lucrezi cu un singur curier, eventualele întârzieri sau probleme tehnice ale acestuia îți pot afecta livrările. Cu o platformă de curierat, ai mereu alternative la îndemână. Dacă un curier întâmpină dificultăți, poți transfera comenzile rapid către alt partener disponibil.​

5. Tehnologie avansată & simplificare operațională

Woot.ro nu este doar o platformă care centralizează servicii de curierat – este construită pe o infrastructură digitală menită să susțină afaceri în creștere. De la integrări perfecte cu ecosistemele e-commerce consacrate(Gomag, Shopify, WooCommerce și PrestaShop) la dezvoltarea unui API pentru magazinele custom, tehnologia din spatele wootPRO este gândită să-ți elimine pașii manuali, să optimizeze fluxurile și să reducă timpii de operare.

În plus, platforma este conectată cu SmartBill și Oblio pentru facturare automată, astfel să dispară procesările manuale și erorile umane. Totul devine fluid, rapid și controlabil.

Funcționalitățile de tracking în timp real, dashboard-ul intuitiv și posibilitatea de a gestiona expedierile, facturile, curierii și ambalajele într-un singur loc transformă logistica dintr-un punct de stres într-un atu competitiv.

6. Acces la mai multe opțiuni de livrare = Creșterea conversiilor din magazinul online

O platformă de curierat îți pune la dispoziție o rețea extinsă de curieri. Astfel, pentru fiecare expediere, poți alege serviciul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale: livrare standard, livrare prin rețele de lockere etc. În loc să fii limitat la tarifele și condițiile unui singur curier, ai libertatea de a oferi mai multe opțiuni de livrare pentru fiecare comandă.​

Posibilitatea de a oferi clienților mai multe opțiuni de livrare la checkout duce la o rată mai mare de conversie. Clienții aleg ce li se potrivește și finalizează mai ușor comanda.

7. Retururi și ambalaje gratuite

Multe platforme de curierat oferă servicii suplimentare, cum ar fi retururi gratuite pentru coletele nelivrate sau refuzate și ambalaje gratuite pentru clienții recurenți. Aceste beneficii contribuie la reducerea costurilor și la îmbunătățirea experienței clienților. ​

8. Suport tehnic și asistență centralizată

Lucrând cu o platformă de curierat, nu mai e nevoie să contactezi fiecare curier în parte pentru a rezolva problemele legate de livrare. Ai un singur punct de contact pentru tot ce ține de expedieri – de la AWB-uri și rambursuri, până la eventuale daune sau colete pierdute. Asta înseamnă mai puțin stres și rezolvări mai rapide.

9. Statistici și rapoarte centralizate

Prin dashboard-ul platformei, poți vedea într-un singur loc toate rapoartele de livrare, statusul comenzilor sau costurile lunare. Acest control total asupra logisticii te ajută să iei decizii informate și să optimizezi costurile.

10. Fără contracte – libertate totală pentru afacerea ta

O platformă de curierat înseamnă că nu mai ai nevoie de niciun contract: nici cu platforma, nici cu firmele de curierat partenere. Practic, trimiți când vrei și cât vrei, fără să fii constrâns de obligații contractuale, permitându-ți să ai o experiență profesionistă încă din etapa de MVP (Minimum Viable Product) al afacerii tale.

Pentru mulți antreprenori, trecerea la o platformă de curierat a însemnat un pas esențial spre o scalare sănătoasă. Flexibilitatea și eficiența nu mai sunt un moft – sunt armele secrete ale celor care vor să rămână competitivi în piața de e-commerce de azi.

Într-un ecosistem în care viteza și predictibilitatea fac diferența, alegerea unei platforme de curierat nu e doar o soluție logistică – e o strategie de business. Iar dacă vrei să îți simplifici livrările, să economisești timp și bani și să-ți crești satisfacția clienților, Woot.ro este partenerul care îți oferă toate aceste beneficii într-o singură platformă.

***

BT Stup este un loc pentru toți antreprenorii, creat cu scopul de a-i conecta pe aceștia cu furnizori de servicii și produse pentru înființarea, gestionarea sau managementul unei afaceri. La Stup se desfășoară inclusiv evenimente pentru antreprenori și viitori antreprenori, organizate atât de BT, cât și de partenerii acestei inițiative. BT Stup este dedicat tuturor antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienți.

Acest articol face parte dintr-o intiativa Banca Transilvania, care își dorește să sprijine antreprenorii și să le ofere toate informațiile necesare atunci când se află la început de drum. Dacă dorești să începi o afacere, BT este lângă tine cu resurse, informații și know-how. Pentru ca ție să îți fie mai ușor.

Articol susținut de Banca Transilvania