Avea un singur rinichi, și acela bolnav de cancer. La MedLife Humanitas, medicii i-au salvat rinichiul și viața normală printr-o intervenție de mare finețe

O operație complexă, extrem de minuțioasă și cu o miză uriașă, realizată la Spitalul MedLife Humanitas, a făcut diferența între dializă pe viață și un trai normal: i-a salvat singurul rinichi, bolnav de cancer, unei paciente de 80 de ani. Mariana Aurelia nu a avut aceeași șansă în urmă cu cinci ani, când, în plină pandemie de Covid-19, deși a avut același diagnostic la celălalt rinichi, i-a fost eliminat organul cu totul într-un alt centru medical. „Cu ajutorul robotului da Vinci am reușit să facem o chirurgie prin care să putem salva cât mai mult parenchim renal și să-i păstrăm pacientei șansa la o viață normală“, a explicat dr. Vlad Schitcu, chirurgul urolog care a coordonat intervenția salvatoare.

Mariana Aurelia, o femeie activă de 80 de ani din vestul țării, a trecut în urmă cu cinci ani printr-o nefrectomie – îndepărtarea unuia dintre rinichi, bolnav de cancer. Atunci, medicii pe care i-a consultat îi spuseseră că nu există altă soluție decât îndepărtarea întregului rinichi. „Noi nu ne-am gândit să cerem și o altă opinie, era perioada cu restricții, corturi pentru consultații… și am acceptat verdictul. Mama avea 75 de ani atunci și încă un rinichi funcțional. Am zis: «Bine, să-l scoatem pe cel bolnav»“, povestește fiica, Mariana Brand.

Decizia, grăbită și influențată de contextul COVID, a însemnat că femeia a rămas cu un singur rinichi. „Deși tumora era mai mică și poziționată într-un loc unde se putea încerca o rezecție parțială, i-a fost scos întregul rinichi. Dar au fost pandemia, frica de infecții, tot felul de scenarii răspândite la televizor și pe stradă. Asta a contat atunci“, adaugă fiica pacientei.

O nouă tumoră, o situație mult mai complicată

În 2025, un control ecografic de rutină a adus din nou vestea proastă: o tumoră la singurul rinichi rămas. Investigațiile CT au arătat o formațiune de peste 4 cm, situată în centrul rinichiului – o localizare mult mai dificilă decât cea de acum cinci ani.

„Complexitatea intervenției era de trei ori mai mare decât la prima tumoră, din cauza localizării. În plus, vorbeam de un rinichi unic chirurgical. Nu aveam nicio opțiune de rezervă. Dacă sacrificam organul, pacienta ajungea sigur la dializă, cu tot impactul pe viața ei de zi cu zi“, explică dr. Vlad Schitcu.

Fiica pacientei își amintește clar acel moment: „La Timișoara ni s-a spus din nou că singura soluție e scoaterea rinichiului și trecerea pe dializă. Am refuzat categoric această variantă. Nu puteam să accept ca mama, la 80 de ani, să fie condamnată la trei ședințe de dializă pe săptămână, câte patru-cinci ore fiecare. Știu ce înseamnă și nu am vrut să-i stric tot restul vieții, transformându-i anii rămași în chin.“

Ce înseamnă viața pe dializă

Pentru un pacient vârstnic, dializa nu este doar un procedeu medical, ci o schimbare radicală de viață. „Îți petreci practic jumătate de săptămână în spital. În plus, dializa agravează bolile cardiovasculare și reduce speranța de viață. Doamna avea deja comorbidități serioase, iar acest scenariu ar fi însemnat un risc major de complicații“, completează medicul urolog.

Pe lângă efortul fizic, impactul emoțional este uriaș. „O vedeam pe mama deja obosită de drumuri și investigații. Dacă ar fi trebuit să stea legată de un aparat de trei ori pe săptămână, nu ar mai fi fost viață pentru ea. De aceea am decis că trebuie să căutăm altă soluție“, explică fiica.

Alegerea chirurgiei robotice

Familia a ajuns la MedLife Humanitas Cluj, unde dr. Schitcu le-a oferit două opțiuni: laparoscopie clasică sau chirurgia robotică Da Vinci. „Am citit mult despre robot și știam că e cea mai sigură opțiune. Nu voiam să riscăm ca la laparoscopie să nu iasă bine și să ajungă tot la dializă. Am zis: mergem pe varianta cea mai bună. Chiar dacă e un efort financiar, nu am avut nicio clipă regretul deciziei“, spune Mariana Brand.

Dr. Schitcu detaliază diferențele: „Cu instrumentele rigide de la laparoscopie, uneori ești obligat să sacrifici mai mult parenchim (n.r. – țesut renal) sănătos ca să ajungi la tumoră. Cu robotul Da Vinci, mișcările sunt mult mai precise, unghiurile se pot ajusta fin și putem exciza doar tumora, păstrând țesutul sănătos. Eu le explic pacienților așa: e diferența dintre a scoate o buruiană cu rădăcini cu tot, fără să atingi florile din jur, și a fi nevoit să tai și câteva flori sănătoase ca să ajungi la ea“.

O provocare în plus: chirurgul a evitat oprirea circulației în rinichi

Un detaliu esențial al intervenției a fost faptul că s-a realizat în ischemie zero, mai exact, nu a fost oprit deloc fluxul sangvin către rinichi. „De obicei, când excizăm o tumoră renală, trebuie să clampăm pediculul renal – adică să oprim temporar circulația sângelui către rinichi – pentru a reduce sângerarea. Dar orice minut în ischemie poate însemna suferință pentru organ. Noi am reușit să excizăm tumora fără să blocăm circulația deloc. Rinichiul a fost perfuzat normal pe tot parcursul operației“, explică medicul. Dacă în ischemie totală, timpul chirurgical nu trebuie să depășească 20 de minute, în ischemie zero, chirurgul a reușit să finalizeze excizia tumorii în nici 15 minute, cu o pierdere minimă de sânge – de aproximativ 250 ml.

Rezultatul a fost optim: funcție renală păstrată normal și recuperare rapidă. „La 10 zile după operație, creatinina era 1,5, iar la două săptămâni scăzuse sub 1, în limite normale. Practic, pacienta a rămas cu rinichiul funcțional, fără tumoră și fără dializă“, spune dr. Vlad Schitcu.

Pregătirea minuțioasă a cazului

Înainte de operație, pacienta a fost evaluată de o echipă multidisciplinară: anesteziști, cardiologi, nefrologi. „Avea stimulator cardiac, o problemă congenitală la carotidă, abdomen cicatricial după intervenții anterioare. Abdomenul era «ostil», cum spunem noi. Am vrut să fim pregătiți pentru orice scenariu“, explică medicul.

Fiica pacientei a apreciat această atenție la detalii: „Domnul doctor e foarte tipicar. Ne-a trimis la toate investigațiile necesare, până când a avut tot tabloul complet. Nu s-a grăbit, nu a lăsat nimic la întâmplare. Am simțit că suntem pe mâini sigure“.

„Nu a tratat-o ca pe un caz pierdut“

Pentru Mariana Brand, cel mai important aspect a fost atitudinea medicului. „Alți doctori i-ar fi spus: are 80 de ani, ce rost mai are să o operăm? Dar el, nu. A văzut un om care mai are o șansă și a făcut tot ce a putut ca să i-o ofere. Asta am apreciat enorm.“

Fiica este mulțumită de rezultat și mai ales de recuperare: „Mama a stat o săptămână în spital. La o lună și jumătate după operație era deja în grădină, făcând ce îi place. Eu nu o opresc. Pentru un om în vârstă, inactivitatea e cel mai mare pericol. Ea își ia pauze, se odihnește, dar își trăiește viața ca înainte.“

Rezultatele: viață normală, fără cancer și fără dializă

Astăzi, Mariana Aurelia este bine. Tumora a fost excizată complet, fără semne de recidivă, iar funcția renală s-a păstrat. „Este extraordinar să poți spune: pacienta e fără cancer, fără dializă și cu viața reluată. Vârsta nu a fost o barieră, ci doar un factor de care am ținut cont în planificare. Atât timp cât comorbiditățile sunt bine gestionate, se pot obține rezultate excelente. Iar chirurgia robotică ne permite să fim mai siguri, mai preciși și să păstrăm funcția organului“, subliniază dr. Schitcu.

