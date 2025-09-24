„Avem localități unde aproape toți copiii sunt nevaccinați”. Boala care a ucis 30 de copii români

„Am acumulat o cantitate foarte mare de opinii anti-vaccin. Cei care suferă primii sunt copiii”, afirmă dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România.

Articolul este parte a proiectului Pulse, un consorțiu jurnalistic internațional în care HotNews este parte și care oferă publicului perspective documentate și diverse, cu informații din mai multe țări, despre probleme de mare interes public. Articolul a fost scris de Alina Neagu (HotNews – România), alături de Justė Ancevičiūtė (Delfi – Lituania) și Julie Šafová (Deník Referendum – Cehia).

30 de copii au murit de rujeolă în România în ultimii 2 ani și jumătate – în perioada ianuarie 2023 – iunie 2025, arată datele centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică.

În perioada septembrie 2023 – august 2024, România a trecut prin a doua epidemie de rujeolă în decurs de 7 ani.

Chiar și Kazahstan e sub noi

Țara noastră a înregistrat mai mult de trei sferturi – 77,8% – dintre toate cazurile de rujeolă din Europa, în această perioadă, potrivit raportului „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

România a raportat, anul trecut, 30.692 de cazuri de rujeolă, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF. Țara noastră a fost urmată de Kazahstan (țară încadrată și ea de OMS în regiunea europeană) cu 28.147 de cazuri.

Europa a înregistrat, în anul 2024, cel mai mare număr de îmbolnăviri de rujeolă din ultimii 25 de ani – 127.350 de cazuri, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. România are un sfert din aceste cazuri.

Cu toate că la nivel global, numărul de îmbolnăviri este în creștere, există și țări care aproape că au reușit să elimine boala.

Lituania a înregistrat, în anul 2023, doar 3 cazuri de rujeolă. În 2024, a avut 10 cazuri. Cea mai ridicată incidență a rujeolei în Lituania a fost în anul 2019, când s-au înregistrat 834 de îmbolnăviri.

Numărul mare de îmbolnăviri la nivel global este atribuit, în primul rând, scăderii acoperirii vaccinale în timpul și după pandemia de COVID-19, indică un raport publicat în luna martie de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății.

Vaccinare în scădere

Imunizarea prin vaccin este singura modalitate sigură pentru a preveni îmbolnăvirea de rujeolă – o boală virală mai contagioasă decât COVID-19, spun medicii. Datele disponibile la Institutul Național de Sănătate Publică în acest moment indică însă o scădere a acoperirii vaccinale, spune dr. Gindrovel Dumitra.

Dr. Gindrovel Dumitra. Foto: Cristian Nistor / Agerpres

În materie de vaccinare, România este la coada clasamentului european, alături de Bosnia şi Herţegovina și Muntenegru, țări în care ratele de vaccinare au fost între 50% și 70%, în ultimii 5 ani, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF.

Iar îmbolnăvirile și morțile sunt direct corelate cu gradul de vaccinare.

Doar 6 din 10 copii sunt vaccinați la 5 ani

Dacă înainte de pandemie, țara noastră reușise să atingă o acoperire vaccinală de 80% în ceea ce privește prima doză de vaccin ROR, acum, „cifrele sunt undeva la 70% sau puțin peste”, arată dr. Gindrovel Dumitra.

Prima doză de vaccin ROR (împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei) se administrează începând cu vârsta de un an. Pentru a doua doză de vaccin, care se administrează la vârsta de 5 ani, rata de vaccinare este și mai redusă: în jur de 60%. Vaccinul se administrează gratuit în cabinetul medicului de familie.

Asta în condițiile în care rata de vaccinare considerată sigură pentru evitarea răspândirii bolii este 95%: „Și nu ca medie la nivel național, ci pe fiecare județ în parte”, precizează medicul.

Nu a fost o problemă de aprovizionare

Prin comparație, Ungaria are o rată de vaccinare de aproape 100%, fiind urmată îndeaproape de Portugalia, Slovacia, Austria, Germania, Franța, Slovacia, Germania și Suedia.

Dacă la precedenta epidemie, declarată în anul 2016, au existat sincope de aprovizionare cu vaccinul ROR, „în ultimii ani am avut acces la vaccinuri, iar această problemă nu a mai existat”, mai spune coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie, în dialogul cu HotNews.

Bariere în calea vaccinării

ROR este, însă, vaccinul cu cea mai ridicată rată de refuz din România, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

„Povestea vine din anul 1998, de la acea presupusă legătură cu autismul. Este vaccinul la care părinții români au cea mai mare reticență. De acolo se trage totul, cu toate că s-a demonstrat de nenumărate ori că nu există nicio legătură. Dar e vorba doar de a induce cea mai mică urmă de îndoială în populația generală”, explică medicul Gindrovel Dumitra, în dialogul cu HotNews.

Studiul „Bariere în calea vaccinării în mediul rural din România”, publicat în martie anul acesta de Organizația Salvați Copiii, a identificat patru tipuri principale de bariere în calea vaccinării, din perspectiva medicilor de familie și a asistenților medicali comunitari:

Barierele atitudinale și comportamentale includ reticența post-COVID-19, refuzul categoric al unor comunități și frica de reacții adverse.

Barierele socio-culturale sunt reprezentate de aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor.

La nivel informațional, impactul negativ al mass-media, dezinformarea pe rețelele sociale și miturile despre vaccinare reprezintă obstacole majore.

În plus, există bariere sistemice precum birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.

„Avem localități unde aproape toți copiii sunt nevaccinați”

Medic de familie în comuna Sadova din județul Dolj, Gindrovel Dumitra devenit cunoscut după ce i-a convins pe toți părinții din localitatea lui să își vaccineze copiii, în timpul epidemiei de rujeolă izbucnite în anul 2016.

A doua epidemie recentă de rujeolă, izbucnită în 2023, l-a găsit pe medic fără niciun caz de rujeolă printre pacienții săi în ultimii 17 ani și cu toți copiii din listă vaccinați.

Gindrovel Dumitra spune că nu a avut cazuri de părinți pe care nu a reușit să îi convingă să își vaccineze copiii. Admite că a avut, în schimb, cazuri de părinți „care au avut reticență”. Dar care, după ce li s-a explicat, au ales să își imunizeze copiii.

Întrebat care crede ar fi soluția pentru ca mai mulți părinți reticenți să poată fi convinși, mediul spune că nu crede într-o soluție generală, care să funcționeze la nivel național. El vorbește despre soluții mai degrabă punctuale, specifice.

„Dacă o să se analizeze copiii care nu sunt vaccinați, o să vedem că avem o caracteristică: în anumite zone, în anumite localități, aproape toți copiii sunt nevaccinați. De ce? Pentru că aceasta este norma socială în zona respectivă: nevaccinarea”.

Continuarea subiectului care afectează viața copiilor români, zilele următoare în HotNews.