Trump, atac virulent la adresa lui Zelenski: „E timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte”

Președintele SUA Donald Trump l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze atacurile îndreptate împotriva rafinăriilor rusești și le-a recomandat ucrainenilor să aleagă un nou lider capabil să ajungă la un acord de pace cu Rusia, scriu AFP și Reuters.

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Mesajul lui Trump survine la o zi după ce președintele american a convenit cu omologul său rus, Vladimir Putin ca Rusia să livreze Statelor Unite 3.000.000 tone de motorină până la finele acestui an.

„Zelenski ar face bine să se oprească”

„N-o să afecteze el fermierii noștri și restul lumii, așa că ar face bine să se oprească naibii”, le-a spus Trump reporterilor de la Casa Albă, referindu-se la campania de atacuri ucrainene care vizează rafinăriile rusești, despre care președintele SUA crede că nu face decât să agraveze „problema mondială” a penuriei de motorină.

„I-am spus: ‘Fă ce vrei Rusiei, dar nu le lovi rafinăriile pentru că asta creează probleme lumii.’ Dar el vrea să creeze probleme lumii, fermierilor noștri pentru Rusia livrează o mare parte a motorinei. I-am spus să nu lovească motorina. Iar el ce face? Lovește motorina!”, a afirmat președintele american.

Mai mult, acesta a spus că Zelenski ar trebui înlocuit de la conducerea Ucrainei. „Le sugerez să aleagă un nou lider care poate ajunge la un acord pentru că el putea să încheie multe acorduri, dar pentru nu știu ce motive, nu o face (…) Cred că a venit vremea ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

El a spus că războiul ruso-ucrainean a început „din cauza incompetenței” și că ar fi fost evitat dacă el ar fi câștigat al doilea mandat în 2020.

„Ați pierdut 30% din țară și peste un milion de oameni au fost uciși. Acesta este un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată”, a conchis Trump.

"I think it's time for Ukraine to get a new president."



US President Donald Trump hits out at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, criticising him for targeting Russian refineries and saying he should be replaced.



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📺 Sky 501 and Virgin 602 pic.twitter.com/A6nQgEe5A8 — Sky News (@SkyNews) October 10, 2026

Reacțiile de la Kiev și Moscova

În cursul zilei de sâmbătă, 20 de oameni, printre care trei copii, au fost uciși într-un atac rusesc ce a vizat orașul Zaporijjia.

„Astăzi, Rusia a spus „mulțumesc” pentru ridicarea sancțiunilor asupra exportului de motorină lansând cinci bombe cu planare asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporijjia”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, Kirill Dmitriev, emisar special al Kremlinului pentru cooperare economică a salutat ca „istorice” declarațiile lui Trump legate de alegerea unui nou președinte al Ucrainei.

„Președintele Trump se alătură numeroșilor decidenția care cred că Ucraina are nevoie de o conducere care-și dorește cu adevărat pacea și nu de politica belicoasă a lui Zelenski”, a scris Dmitriev, într-un mesaj pe X.

Trump a ridicat sancțiunile asupra motorinei exportate de Rusia

Vineri, Donald Trump a anunțat că, în urma unei discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a convenit ca Rusia să poată vinde imediat pe piața americană și cea mondială 300.000 de tone de motorină astfel încât să scadă prețurile pentru fermierii americani.

„Tocmai am încheiat cu succes o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia am convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pentru piețele americană și mondială, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și apoi încă 1.000.00 de tone”, a anunțat Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

În total, Trump a spus că vor fi 3.000.000 de tone de motorină rusească ce vor intra pe piața mondială, „în funcție de starea rafinăriilor lor”.

Președintele american a spus că măsura a fost luată pentru ca prețurile să scadă pentru fermierii și transportatorii americani.

„Între controlul total al Strâmtorii Ormuz și acest anunț grozav privind energia rusească, prețurile la motorină pentru americani și pentru întreaga lume vor scădea, repede, la un nivel record”, a mai scris Donald Trump.