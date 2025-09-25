Avertisment de la Berlin: Războiul se mută în spațiu, iar sateliții ruși îi spionează pe cei germani. „Îi pot chiar distruge cinetic”

25 septembrie 2025, Berlin, Germania: Boris Pistorius, ministrul federal al Apărării, vorbește la un congres pe tema spațiului. FOTO: Annette Riedl / AFP / Profimedia

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile din spațiu ale Moscovei, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ai Rusiei care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele militare germane şi de alţii, informează AFP și Reuters.

„Rusia şi China şi-au extins rapid capacităţile de război în spaţiu în ultimii ani: pot perturba funcţionarea sateliţilor, îi pot bruia, manipula sau chiar distruge cinetic”, a declarat ministrul german, în cadrul unei conferințe pe tema spaţiului care a avut loc la Berlin.

Pistorius a subliniat necesitatea unor discuţii despre dezvoltarea capacităţilor ofensive în spaţiu ca mijloc de descurajare, indicând utilizarea de către Rusia a doi dintre sateliţii săi Luch Olymp pentru urmărirea sateliţilor Intelsat.

Germania va cheltui 35 miliarde de euro pentru apărarea spaţială până în 2030, a mai anunţat Boris Pistorius, invocând ameninţarea reprezentată de Rusia şi China.

„Creăm structuri în cadrul forţelor armate germane care să ne permită să ne apărăm eficient şi să descurajăm potenţialii adversari în spaţiu”, a spus ministrul german, potrivit News.ro.

Arhitectura de securitate spaţială a Germaniei va cuprinde „un sistem rezistent de constelaţii de sateliţi, staţii terestre, capacităţi de lansare sigure şi servicii conexe”, precum şi „securitate cibernetică pentru toate sistemele spaţiale”, a precizat el.

De asemenea, Germania „îşi îmbunătăţeşte cunoaşterea situaţiei pe orbită prin utilizarea de radare, telescoape şi prin desfăşurarea viitoare a sateliţilor de supraveghere spaţială”, a arătat oficialul de la Berlin.