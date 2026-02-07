Avertisment de la Teheran: „Vom lovi bazele americane din regiune” dacă SUA atacă

Iranul va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele SUA desfășurate în regiune, a declarat sâmbătă ministrul iranian de Externe, subliniind că acest lucru nu trebuie interpretat ca un atac împotriva statelor care găzduiesc aceste baze, notează Reuters.

Ministrul de Externe, Abbas Araqchi, a făcut declarațiile într-un interviu acordat postului Al Jazeera din Qatar, la o zi după ce Teheranul și Washingtonul au anunțat că vor continua discuțiile indirecte privind programul nuclear, în urma unor negocieri descrise de ambele părți drept pozitive, desfășurate vineri în Oman.

Deși Araqchi a precizat că nu a fost stabilită încă o dată pentru următoarea rundă de negocieri, președintele american Donald Trump a spus că acestea ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare.

„Noi și Washingtonul credem că ar trebui să aibă loc cât mai curând”, a declarat Araqchi.

Trump a amenințat cu lovituri împotriva Iranului după consolidarea prezenței navale americane în regiune, cerând Teheranului să renunțe la îmbogățirea uraniului, o posibilă cale către obținerea armelor nucleare, precum și să oprească dezvoltarea de rachete balistice și sprijinul acordat grupărilor armate din regiune. Teheranul a negat în mod constant că ar urmări militarizarea producției de combustibil nuclear.

„Vom viza bazele americane amplasate pe teritoriul țărilor vecine”

Deși ambele părți au indicat că sunt dispuse să reia diplomația în legătură cu disputa nucleară de lungă durată a Iranului cu Occidentul, Araqchi a respins ideea extinderii negocierilor dincolo de acest cadru.

„Orice dialog presupune renunțarea la amenințări și presiuni. (Teheranul, n.r.) discută doar problema sa nucleară… Nu discutăm nicio altă chestiune cu Statele Unite”, a declarat el.

În luna iunie a anului trecut, SUA au bombardat instalații nucleare iraniene, alăturându-se în fazele finale ale unei campanii de bombardamente israeliene care a durat 12 zile. Ulterior, Teheranul a afirmat că a suspendat activitățile de îmbogățire a uraniului.

Răspunsul Iranului la acel moment a inclus un atac cu rachete asupra unei baze americane din Qatar, stat care menține relații bune atât cu Teheranul, cât și cu Washingtonul.

În cazul unui nou atac al SUA, Araqchi a spus că consecințele ar putea fi similare.

„Nu ar fi posibil un atac asupra teritoriului american, dar vom lovi bazele lor din regiune”, a afirmat el.

„Nu vom ataca țările vecine; vom viza bazele americane amplasate pe teritoriul acestora. Există o mare diferență între cele două lucruri.”

Iranul susține că dorește recunoașterea dreptului său de a îmbogăți uraniu și afirmă că includerea programului său de rachete pe agenda negocierilor l-ar face vulnerabil în fața unor atacuri israeliene.